Barbara d’Urso, boom: farà il bis a La pupa e il secchione?

La pupa e il secchione: la conduttrice ha convinto il telespettatore

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul mondo della Tv sul magazine Nuovo. E sull’ultimo numero del settimanale una lettrice da Como ha fatto sapere al giornalista di aver molto gradito seguire il reality show di Barbara d’Urso, nonostante le critiche:

“Questo programma ha dato una bella dose di leggerezza al palinsesto televisivo pieno di programmi sulla guerra…A me è piaciuto tanto e spero faranno una nuova edizione…”

A questo punto il marito di Maria De Filippi non ha potuto far altro che dire di essere lieto che gli sia piaciuto il reality show di Italia 1.

Barbara d’Urso di nuovo alla conduzione del reality show di Italia 1? Parla il giornalista

Successivamente Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha anche colto la palla al balzo per lanciare uno scoop sul futuro televisivo della popolare conduttrice. Difatti secondo il marito di Maria De Filippi ci sarà una nuova edizione de La pupa e il secchione con la presentatrice sempre alla guida, dopo l’ottimo successo ottenuto: “Penso che ci sarà sicuramente una nuova edizione…Il bis della d’Urso è probabile…” E se così fosse vorrebbe dire che la presentatrice, la quale è sempre molto attiva sui social, prolungherà il suo contratto in scadenza con Mediaset, nonostante siano circolate tante voci di corridoio che hanno riportato invece il contrario.

La pupa e il secchione nuova edizione: la giuria verrà riconfermata?

Si segnala inoltre che tanti sui social si sono chiesti se la prossima edizione del reality show di Italia 1 potrebbe tornare agli albori riproponendo il genere factual, come ai tempi di Paolo Ruffini oppure se si continuerà con lo stile classico proposto da Barbara d’Urso, che tanto successo ha ottenuto. Ovviamente al momento non è dato saperlo, visto che il programma se dovesse tornare davvero in onda non sarà prima del prossimo anno. Inoltre c’è anche da chiedersi se la giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia verrà confermata in blocco. Insomma sulla prossima eventuale nuova edizione del reality i punti di domanda non sono certo pochi.