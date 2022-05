Beatriz Marino, chi è l’ex fidanzata di Roger Balduino: età, lavoro, instagram

Beatriz Marino chi è? Tutto su di lei: età, altezza, lavoro e curiosità

Stasera si prospetta una serata dell’Isola dei Famosi davvero incredibile considerando che, oltre a nomination, eliminazioni e prove che permetteranno a i naufraghi di vincere qualche chicco di riso in più con cui sfamarsi, ci sarà anche il confronto tra Roger Balduino e la sua ex fidanzata, invitata a sbarcare in Honduras direttamente da Ilary Blasi. Ma chi è Beatriz Marino? Dalle poche informazioni che si hanno su di lei pare essere originaria di Rio De Janeiro e pare abbia trent’anni proprio come Roger. E’ molto legata alla famiglia di quest’ultimo. Lavoro nel mondo della moda e pare che i due si siano conosciuti durante una sessione di shooting. Il suo profilo Instagram

Roger Balduino stasera incontrerà la sua ex fidanzata: in che rapporti sono rimasti?

Ma in che rapporti sono rimasti Roger Balduino e la sua ex fidanzata, che questa sera incontrerà proprio in Honduras in diretta, davanti a minimo tre milioni di spettatori? Non molto buoni, considerando che nell’ultima puntata lei gli ha scritto una lettera di fuoco dove gli ha recriminato il modo in cui ha parlato in puntata con lei, oltre a ribadirgli che ha chiuso, che non torneranno assieme, e che è meglio che la dimentichi e di non cercarla più. Non si sa bene quando è iniziata la loro relazione, ma le foto di coppia risalgono al 2020 e si sa che hanno festeggiato San Valentino, Capodanno insieme, oltre ad altre festività importanti. Il profilo Instagram di lei è il seguente: @bbmarino.

L’Isola dei Famosi, ci saranno scintille: stasera il confronto tra Beatriz e Roger

Puntata imperdibile, quella de L’Isola dei Famosi in onda stasera dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia: d’altronde ci sarà il confronto tra Beatriz Marino e il suo ex fidanzato, attualmente naufrago, e finalmente si scoprirà un po’ di più su loro due. La ragazza, nelle puntate precedenti, ha dichiarato che prima di partire per l’Honduras stavano insieme e lui si è dimenticato di lei molto velocemente con la modella Estefania.