Dalla strada al palco, Carlo Conti ha fatto la sua scelta: a condurre sarà…

Carlo Conti ha fatto la sua scelta: chi condurrà Dalla strada al palco tra Nek, Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Nei giorni scorsi sono circolati molti nomi sul possibile concorrente del nuovo show di Rai2 incentrato sulla musica. L’idea del format è del conduttore toscano già artefice di programmi di successo come Tale e Quale Show e I Migliori Anni e reduce dal non troppo brillante The Band. E adesso è DavideMaggio.it ha rivelare per prima chi sarà il conduttore del nuovo programma musicale ed estivo che andrà in onda su Rai2. Tra i tre conduttori in lizza è stato scelto Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani, e che oltre ad essere un cantante noto e apprezzato in tutto il mondo si è già cimentato nella conduzione di programmi come i Seat Music Award e Da noi a ruota libera in sostituzione di Francesca Fialdini per alcune settimane.

Dalla strada al palco, Nek condurrà il nuovo programma musicale di Rai1: anticipazioni

Tra Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Nek la scelta del conduttore del nuovo programma di Rai2 è ricaduta su quest’ultimo. Per quanto riguarda l anticipazioni sul nuovo format l’idea, come suddetto, è di Carlo Conti che sulla scia dell’enorme successo mondiale dei Maneskin ha voluto provare a portare dei gruppi musicali in tv. A questa idea si è già ispirato il poco fortunato The Band, andando in onda nelle scorse settimane su Rai1 che non è brillato negli ascolti e, tra l’altro, si è concluso con non poche polemiche per il finale registrato. Dalla strada al palco sarà quindi un talent show che prenderà degli artisti di strada e li farà esibire su un vero e proprio palco.

Anticipazioni sul talent show ideato da Carlo Conti: data d’inizio e numero di puntate

Il conduttore toscano alla fine ha fatto la sua scelta sul conduttore. Invece alla guida di Dalla strada al palco ci sarà Nek. Il talent dovrebbe debuttare nella prima serata di Rai2 martedì 28 giugno, ma si tratta di una data non ufficiale, e le puntata saranno quattro. Non si conoscono ulteriori dettagli sul programma eccetto che, come si evince dal titolo, sia basato su artisti e musica.