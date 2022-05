Don Matteo 13, Nathalie Guetta ammette: “Non potrò mai arrivare al livello di…”

Nathalie Guetta senza peli sulla lingua: “Non potrò mai arrivare al livello dei napoletani”

Ha rotto il silenzio in una lunga intervista rilasciata a Fanpage l’attrice di Natalina Diotallevi della serie tv Don Matteo. Presente sin dalla prima stagione nella fiction di Rai1, l’artista ha raccontato come ha preso l’addio di Terence Hill e come ha accolto Raoul Bova (Don Massimo), ma ha voluto parlare anche della bellissima esperienza fatta, nei panni di ospite, nel programma di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Proprio sulla trasmissione ha ammesso che è divertente, ma anche faticosa.

“Io non possedevo naturalmente quella scioltezza napoletana, che ho rubato in parte quando ho vissuto lì. Quella città mi ha nutrita però non potrò mai arrivare al livello dei napoletani”.

Questa la confessione dell’attrice che, quando aveva 20 anni, ha vissuto per diverso tempo nella capitale campana e, nella trasmissione condotta da Stefano de Martino, ha ritrovato un amico di vecchia data, Francesco Paolantoni, con cui ha iniziato la sua carriera artistica.



Don Matteo, attrice svela sull’addio di Terence Hill: “Decisione che andava rispettata”

Senza peli sulla lingua Nathalie Guetta ha ammesso che la scelta di Mario Girotti di lasciare, dopo tredici stagioni, la serie tv di Rai1 ha preso tutti alla sprovvista. Su una cosa però l’artista è stata ferma:

“La sua decisione andava rispettata, era un’esigenza sua”.

Nel frattempo l’obiettivo del cast è stato quello di accogliere nel migliore del modi Raoul Bova, che veste i panni di Don Massimo. Invece nella serie tv di Rai1 il personaggio della perpetua non ha accolto subito bene il nuovo sacerdote di Spoleto, tollerando poco anche la sua mania dell’ordine. Con il tempo però nascerà un bel feeling tra Natalina e il nuovo sacerdote che riuscirà a entrare nel cuore di tutti.

“Terence non si cancella, è ed è stato la serie”, la dichiarazione della nota attrice

“Terence non si cancella, è ed è stato la serie” ha dichiarato l’attrice di Natalina che ha sottolineato però come Raoul Bova sia stato capace di entrare con delicatezza e professionalità nel mondo di Don Matteo 13. L’attrice ha elogiato il collega sottolineando che proprio come Mario Girotti, anche Don Massimo è un grandissimo gentiluomo “una persona di grande professionalità, che ha lavorato benissimo” e si è inserito con garbo e naturalezza nel set. Intanto nelle prossime puntate della serie tv della Lux Vide non mancheranno i colpi di scena e in particolare ci sarà la prima crisi per una coppia.