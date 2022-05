“Fatto gravissimo”, Eleonora Daniele rimasta sconvolta a Storie Italiane

Storie Italiane, la conduttrice letteralmente senza parole: “Quello che sta succedendo è molto grave”

Anche nella puntata di oggi del seguitissimo programma del mattino di Rai1 Eleonora Daniele ha dato voce ai genitori dei bambini di un istituto scolastico che da tempo denunciano a gran voce i comportamenti inaccettabili di una maestra, la quale, tra le altre cose assurde, pare abbia assegnato come compito agli alunni: “Scrivete i nomi dei compagni che vorreste vedere morti”. Della vicenda il programma se ne sta occupando da tempo e oggi la conduttrice, durante un collegamento con alcune mamme, non ha nascosto il suo stupore per questa storia incredibile per la quale, almeno fino a questo momento, non si sta trovando soluzione:

Quello che stiamo raccontando è un fatto molto grave, gravissimo. L’ufficio regionale scolastico dovrebbe essere intervenuto…

ha dichiarato la conduttrice parlando con una mamma in collegamento, alla quale ha detto anche: “Essendo una scuola pubblica, c’è tutta una piramide da scalare, magari l’ufficio regionale si è messo in moto ma voi non lo sapete…”.



“Quell’insegnante va aiutata”, l’appello delle ospiti di Eleonora Daniele

A commentare la vicenda è stata anche Antonella Piperno, ospite in studio a Storie Italiane, la quale ha posto l’attenzione sul fatto che la maestra debba sicuramente essere aiutata, ma è importantissimo prima di tutto tutelare i bambini: “Averla lasciata per così tanto tempo a contatto con gli alunni è una cosa veramente inconcepibile” ha dichiarato, cedendo poi la parola ad un’altra ospite, Rosanna Lambertucci, che ha asserito invece “Sono senza parole. E’ evidente che questa maestra ha bisogno d’aiuto, perciò com’è possibile che nessuno si sia mosso in tutto questo tempo?”.

Storie Italiane torna a parlare anche dell’incidente all’asilo de L’Aquila

Non solo la vicenda della maestra con disturbi psichici: nella puntata di Storie Italiane di oggi Eleonora Daniele ha dedicato un lungo spazio anche alla tragedia de L’Aquila dove, lo ricordiamo, un’auto è piombata sulla recinzione di una scuola dell’infanzia sfondandola, uccidendo un bambino e ferendone altri. La trasmissione oggi ha mandato in onda alcune dichiarazioni che i genitori della piccola vittima hanno rilasciato ai microfoni de La vita in diretta: i due non danno assolutamente la colpa dell’accaduto alla proprietaria dell’auto nella quale, al momento dell’incidente, c’era il figlio dodicenne. “Quella donna non ha colpe, siamo pronti ad abbracciarla. Ora il nostro Tommy ora è un angelo” hanno dichiarato i genitori colpiti da questa tragedia immensa.