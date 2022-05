ESC, Emma Muscat e la confessione intima: “Faccio fatica ad accettarmi”

La cantante maltese fa una confessione inaspettata prima di salire sul palco

Dopo il successo della prima serata, c’è grande attesa per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest in diretta da Torino. Stasera si esibiranno, tra gli altri, Achille Lauro per San Marino ed Emma Muscat per Malta. La cantante, già nota al pubblico italiano per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2019, ha fatto una confessione intima sulle pagine del Corriere della Sera. Stasera canterà “I am what I am” che è un inno all’accettazione di se stessi. Dice la rappresentante di Malta:

“Da piccola facevo fatica ad essere accettata senza essere giudicata. Ancora oggi faccio fatica ad accettarmi completamente”.

Ciò le ha lasciato ansia e timidezza. Il brano dunque è anche personale, lancia un messaggio ben preciso: bisogna accettare i propri difetti perché sono proprio quelli che ci rendono unici.

Emma Muscat all’Eurovision Song Contest 2022: “Orgogliosa di essere considerata la terza italiana”

Per i suoi trascorsi nel nostro Paese la cantante maltese (QUI la sua scheda) è considerata la terza italiana dell’ESC dopo Mahmood e Blanco e Achille Lauro. Dice a riguardo: “Sono orgogliosa, è un po’ come giocare in casa”. L’ex concorrente di Amici ha ricevuto una telefonata inaspettata: quella della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, maltese come lei, che le ha fatto i complimenti e un grosso in bocca al lupo per la manifestazione canora. La canzone “I am what I am” fa parte del nuovo album “I am Emma” che contiene brani in inglese ma la cantante ha intenzione di cantare anche in italiano in futuro.

Programma seconda semifinale Esc 2022: in gara Emma Muscat e Achille Lauro

Stasera all’Eurovision si esibiranno altre 18 Nazioni, ne passeranno in finale 10. Sabato si esibiranno 25 Nazioni. Ospiti d’onore Il Volo. Gianluca Ginoble, però, non sarà sul palco perché è risultato positivo al Covid. Laura Pausini farà un omaggio al Festival di Sanremo che l’ha lanciata. La cantante romagnola e Mika dovrebbero esibirsi in un imperdibile duetto. L’appuntamento con la seconda semifinale è tra pochi minuti su Rai1: ci sarà un altro boom di ascolti? Le premesse ci sono tutte!