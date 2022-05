Eurovision Song Contest, scenografia svelata al TG1 in anteprima: FOTO

Le prime immagini della scenografia dell’ESC, al via domani sera con Cattelan-Pausini-Mika

E’ tutto pronto per l’attesissimo evento musicale che martedì, giovedì e sabato andrà in onda su Rai1 in diretta da Torino, con la conduzione di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika: e oggi, a rivelare in anteprima la scenografia allestita nel PalaSport del capoluogo piemontese, è stato il TG1, durante un collegamento avvenuto sul finire dell’edizione delle 13.30. Dallo studio Valentina Bisti ha dato la linea all’inviato Leonardo Metalli (nella foto in alto), il quale ha dichiarato:

Siamo i primi in assoluto a farvi vedere la scena dell’ESC, questo è peraltro il primo collegamento in tutta Europa.

“Quella di mostrare in anteprima il palco di questa edizione dell’evento è veramente un’esclusiva” ha aggiunto subito dopo il giornalista.

ESC 2022, Italia: 200 milioni di telespettatori per la manifestazione più longeva al mondo

“Sono 200 milioni gli spettatori che seguono l’Eurovision, considerato la manifestazione in assoluto più lunga al mondo” ha affermato il giornalista che si è collegato con Valentina Bisti oggi per il TG1, il quale ha anche spiegato che la valutazione degli artisti in gara e dei loro relativi brani è affidata a due giurie: quella degli esperti e quella dei telespettatori. Nel dettaglio, per ciascuna delle tre puntate è prevista una prova a telecamere spente, nel corso della quale a giudicare i cantanti e le loro canzoni sarà, appunto, la giuria degli esperti; durante le tre dirette televisive, invece, sarà la giuria popolare, tramite il televoto, ad esprimere le preferenze.

15.600 spettatori in sala per seguire la manifestazione canora con Mahmood e Blanco in gara

Prima della fine del collegamento, Metalli ha svelato che sono 15.600 i posti disponibili nel ParaOlimpico di Torino, dalla cui platea i più fortunati, che sono riusciti a comprare i biglietti, potranno assistere dal vivo all’evento. Coloro che non hanno acquistato il biglietto ma che non vogliono seguire in tv la manifestazione, possono farlo tramite la proiezione che avverrà in altre parti della città piemontese. Intanto per l’Italia l’ESC è già partito con una piccola gaffe: durante la conferenza stampa che si è svolta sabato, Mahmood ha infatti… ruttato! Prima della conferenza, invece, sia lui che Blanco, raccontandosi in alcune interviste, hanno fatto una scaramanzia…