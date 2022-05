VIDEO Mahmood rutta alla conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest

Rutto di Mahmood durante la conferenza stampa dell’ESC che si è svolta oggi

Piccola gaffe involontaria di uno dei due cantanti che all’Eurovision Song Contest rappresenteranno l’Italia: come riportato da vari siti, a Mahmood è sfuggito un rutto. Come sottolinea Davide Maggio, che ha definito scherzosamente la cosa “gaffe a livello mondiale”, l’artista ha cercato, senza riuscirci, di frenare il rutto, portandosi la mano alla bocca, come si vede nella foto in alto. E’ disponibile anche il video dell’episodio in questione, che ha causato al cantante non poco imbarazzo: lo riportiamo nel secondo paragrafo.

Video della gaffe del cantante alla conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest

Davide Maggio racconta che c’è stato un momento di imbarazzo anche per gli altri presenti alla conferenza stampa oltre che per coloro che l’hanno seguita a distanza via streaming. Il video pubblicato da D.M., da qualche ora circola sui social, in particolare su twitter.

E’ la seconda volta che Mahmood partecipa all’evento musicale che vede in gara rappresentanti di tutto il mondo: la sua prima volta è stata tre anni fa, nel 2019, quando ha interprato ‘Soldi’, il brano con il quale quell’anno ha vinto il Festival di Sanremo. Ora è ovviamente la volta di ‘Brividi’, che lo vede in coppia con Blanco.

Blanco e Mahmood pronti per l’evento musicale: “Non vogliamo pensare solo alla competizione”

TvBlog riporta invece alcune dichiarazioni rilasciate dai vincitori del Festival di Sanremo 2022, quali:

La maniera migliore per vivere l’esperienza dell’Eurovision Song Contest è non pensare solo alla competizione. Bisogna vivere l’evento come un’occasione per far conoscere la nostra musica anche fuori dai confini italiani.

Mahmood ha poi precisato che l’esperienza di quest’anno non può essere paragonata a quella del 2019, appunto perchè stavolta canta in coppia con Blanco mentre tre anni fa ha partecipato da solo. Commentando, invece, il brano con il quale hanno vinto Sanremo ottenendo un grandissimo successo e che ora si apprestano a portare sul palco dell’attesissimo evento che si svolgerà a Torino il 10, 12 e 14 maggio in diretta su Rai1, hanno asserito: “L’amore è libertà, in tutti i casi, ed è proprio la libertà il potere della nostra canzone”.