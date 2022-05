Francesca Fialdini, duro sfogo dopo Da noi… a ruota libera: “Allucinante”

Da noi a ruota libera, la conduttrice sbotta: “Conversazione allucinante sulla mia femminilità”

Dopo la puntata andata in onda ieri del suo talk, Francesca Fialdini ha voluto ringraziare sui social tutti gli ospiti di puntata e dare l’appuntamento a domenica prossima. Tuttavia, sul suo profilo Instagram è nata una conversazione che lei stessa ha definito ‘allucinante’ sulla sua femminilità e sul suo modo di vestirsi. E la conduttrice, dunque, dopo aver risposto si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo:

“Visto che si è sviluppata una conversazione allucinate sul mio profilo circa il modo in cui esprimo o non esprimo la mia femminilità vi ammorbo con due paroline.”

E subito dopo ha elencato il suo punto di vista, chiarendo che l’equazione femminilità-sensualità le dà i brividi e che la sua sensualità la esprime nel suo privato con chi vuole e non in tv o sui social.

Francesca Fialdini si sfoga duramente sui social: “Cliché retrogradi”

La conduttrice di Da noi a ruota libera ha continuato il suo sfogo su Instagram sottolineando che si può essere femminile pur senza sfoggiare abiti succinti per definire le forme e si può essere sensuali anche vestite in tuta da metalmeccanico aggiungendo:

“I vostri cliché retrogradi spostateli altrove su più eccitanti profili.”

Insomma la Fialdini ha voluto rispondere per le rime alle ‘accuse’ di poco femminilità che le sono state rivolte ed infine ha concluso amareggiata: “In ultimo, ho incontrato uomini che mi hanno detto come avrei dovuto mostrarmi per essere più ‘appetibile’ in tv, sono spariti dal mio percorso professionale e umano. Non posso stare sulla stessa strada di chi parla così”

Infine Francesca Fialdini, che ieri nel suo talk ha avuto come sempre tantissimi ospiti come Roberta Capua, imbarazzata ed Antonella Elia che ha confessato il dramma dell’aborto, ha concluso così il suo lungo sfogo su Instagram rispondendo agli attacchi di poco femminilità: “Posso dire che i maschi, anzi le persone, che ragionano così mi fanno venire il mal di stomaco?! Se una donna non punta a piacere ecco che salta fuori un bel maschio alfa a dirle cosa dovrebbe fare.”