Antonella Elia: “Ho perso un bambino”, il suo dramma a Da noi… a ruota libera

Da noi a ruota libera, la showgirl racconta il suo dramma: “Ho perso il bambino”

Ospite da Francesca Fialdini, la showgirl ha concesso una lunga intervista dove si è sbilanciata tra la sua vita professionale e quella privata. E, raccontandosi senza filtri, Antonella Elia ha confessato di aver perso un figlio tempo fa:

“Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore”.

Il desiderio di maternità la showgirl non lo ha avuto sin da subito, prima era più concentrata sulla carriera, poi quando si è sentita pronta per diventare madre ha invece subìto il dramma dell’aborto. A complicare questa triste storia c’è anche la reazione del suo compagno di allora. “Ha pensato che non fossi biologicamente programmata per avere figli” ha ammesso la Elia spiazzando la conduttrice.

Antonella Elia si sbilancia da Francesca Fialdini: “Me ne hanno dette di tutti i colori”

La showgirl fresca di partecipazione nella giuria de La pupa e il secchione show e prima ancora concorrente ed opinionista al Grande Fratello Vip si è sempre fatta notare per il suo carattere schietto, diretto e quasi mai accomodante. Durante la lunga chiacchierata a Da noi…a ruota libera, la showgirl ha rivelato che anche le sue relazioni amorose non sono state per niente semplici:

“In amore mi hanno detto spesso che rompo, che sono isterica, matta, instabile, che mi annoio subito: me ne hanno detto di tutti i colori. A costo di morire dico sempre la verità e detesto chi mente.”

La showgirl ha anche aggiunto che se non è diventata mamma è soprattutto colpa del fatto che non ha incontrato l’uomo giusto.

La showgirl si racconta senza filtri nel programma di Rai1: “Ero una bambina timida e solitaria”

La showgirl tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, Antonella Elia ha ripercorso anche la sua infanzia e la sua adolescenza e, considerando la donna che è diventata, stupisce non poco la descrizione che dà di se bambina: “Da piccola un po’ introversa e solitaria, ero timida e impacciata”. Di recente, invece, la showgirl ha lanciato una frecciata ad Alfonso Signorini.