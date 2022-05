Guenda Goria spiazza Serena Bortone: “Sogno la maternità ma ho difficoltà”

Oggi è un altro giorno, Guenda Goria spiazza: “Con la mia malattia ho più difficoltà a restare incinta”

La figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria è stata ospite questo pomeriggio da Serena Bortone insieme alla madre. La giovane ha raccontato i suoi prossimi progetti di vita, sia lavorativi che privati. E proprio parlando della sua vita sentimentale ha confessato il suo desiderio di maternità, reso però complicato dal fatto che soffre di endrometriosi.

“Nonostante la mia malattia crea un po’ di infertilità in più rispetto alle altre ragazze io spero di diventare mamma presto”

ha confessato la ragazza aggiungendo tra le risate: “E sarò una mamma severa e tremenda come la mia.” La malattia di cui soffre fortunatamente è stata presa in tempo e, se è vero che non si può curare, può comunque essere arginata per evitare conseguenze più gravi.

Guenda Goria pronta al matrimonio con Mirko Gancitano: “Dobbiamo decidere la data”

Spazio ha avuto durante l’intervista ad Oggi è un altro giorno della figlia di Maria Teresa Ruta la sua vita sentimentale. Da un anno circa la giovane è fidanzata con Mirko Gancitano. I due si sono conosciuti a Sharm el-Sheikh e da allora non si sono più lasciati, hanno bruciato le tappe attraversando insieme momenti belli e meno belli (come appunto l’operazione per l’endometriosi o quella alle corde vocali del ragazzo) ed adesso sono pronti per il grande passo del matrimonio.

“Mi sposerò anche io ma ancora dobbiamo decidere la data”

ha rivelato la Goria, ironizzando sul fatto che il fratello più piccolo, Gian Amedeo, l’abbia battuta sul tempo sposandosi poche settimane fa.

La pianista sul rapporto con la madre Maria Teresa Ruta: “Ho sofferto la sindrome di abbandono”

Dopo aver sensibilizzato sull’endometriosi invitando tutti alla prevenzione ed avere annunciato le nozze con Mirko Gancitano, infine Guenda Goria ha raccontato anche il rapporto con la madre, complicato in età adolescenziale. La giovane pianista ha confessato:

“Quello che secondo me non ha saputo fare è stato fare un passo indietro per dare la priorità alle esigenze dei figli. Ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già stato un papà che si era allontanato”.

Poi ha aggiunto che adesso i dissapori sono lontani e con la madre ha un legame fortissimo. La madre, invece, a Serena Bortone ha raccontato del tentativo di violenza subìto.