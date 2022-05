Vladimir Luxuria avverte Mercedesz ed Edoardo: “Dovete convincerci oppure…”

Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria lancia un avvertimento ai due naufraghi

La puntata di stasera del reality show non è certo stata avara di colpi di scena e polemiche. E poco prima della prova del bacio in apnea, Ilary Blasi ha rivelato ai telespettatori che in questi giorni Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi si sono riavvicinati molto, tanto da far pensare che tra loro finalmente possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. I due concorrenti, interpellati stasera su questa faccenda, hanno un po’ glissato. A quel punto ha preso la parola l’opinionista, la quale ha colto subito la palla al balzo per lanciare loro un chiaro avvertimento:

“Volevo dire una cosa…Noi questo film l’abbiamo già visto…O stavolta ci convincete oppure meglio smetterla dall’inizio…”

Nicola Savino interviene: “Tra Mercedesz ed Edoardo le cose stanno progredendo in maniera naturale”

Successivamente è intervenuto l’opinionista de L’Isola dei Famosi, il quale ha fatto notare immediatamente una cosa molto importante. Difatti l’uomo, che non sarà nel cast del GF Vip 7, ha subito dichiarato che adesso tra loro le cose stanno avvenendo in maniera del tutto naturale, ed è bello da vedere:

“A parte gli scherzi…Quando sono entrate le conquistadores era un po’ scritto l’interesse…Adesso però tutto è naturale…Le cose devono venire fuori così…”

Ed anche il fratello di Guendalina Tavassi, il quale oggi ha perso le staffe, si è limitato ad annuire con la testa in segno di approvazione. Nascerà davvero l’amore tra i due concorrenti?

L’Isola, i due naufraghi perdono purtroppo la prova: l’annuncio inaspettato di Alvin

Successivamente i naufraghi accoppiati per l’occasione hanno fatto la prova apnea baciandosi appassionatamente nelle acque dell’Honduras. E tra loro anche Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger si sono messi alla prova. I due sono stati sotto l’acqua oltre 1 minuto e 10, ma purtroppo si sono staccati e quindi l’inviato è stato costretto ad annullare loro la prova è rendendo quindi del tutto vani i loro sforzi: