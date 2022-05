Isola dei Famosi, Clemente Russo attacca i concorrenti: “Sono tutti strateghi”

Sfida tra i concorrenti di Playa Sgamada e Playa Rinovada: Clemente Russo critica gli avversari

I naufraghi di Playa Rinovada hanno appreso questa sera che i concorrenti di Playa Sgamada continuano a nutrire diversi dubbi nei loro confronti. Clemente Russo prima di sfidare in una prova Roger Balduino e il resto del gruppo, ha detto chiaramente cosa pensa dei suoi avversari: “Quello che avevo da dire l’ho detto già qualche settimana fa in una chiacchierata notturna, si sono scagliati contro di me, è sempre bello attaccare e provare ad affondare il pesce grosso, sono tutti strateghi qua“.

Licia Nunez smaschera la strategia del naufrago brasiliano: “Si crea intorno dei sudditi”

Nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, i concorrenti di Playa Rinovada hanno avuto modo di ascoltare tramite delle clip cosa pensano Clemente Russo, Laura Maddaloni, Fabrizia Santarelli e Estefania Bernal di loro. Lo sportivo per iniziare si è espresso su Alessandro Iannoni: “Può sembrare ingenuo ma è pilotato da una grande stratega, la mamma”. Il naufrago di Playa Sgamada si è espresso anche su Nicolas Vaporidis: “Non lo puoi inquadrare perchè finge dalla mattina alla sera”. Licia Nunez invece ha criticato Roger Balduino: “Quando è andato via Jeremias ha detto finalmente posso diventare leader della situazione, si crea intorno anche dei piccoli sudditi“. Il marito della judoka poi ha smascherato la strategia di alcuni concorrenti: “Avevano stretto un patto che non si votavano tra di loro, quando qualcuno di noi tornerà di là scoveremo questo gruppo invisibile”. Lo sportivo poi si è rivolto a Estefania dicendole: “Al tuo Rogerino me lo pappo io”. La reazione dei concorrenti avversari non si è fatta attendere, visto che il modello brasiliano ha risposto allo sportivo che nei giorni scorsi è stato nell’occhio del ciclone dicendogli: “Ci prova”. L’ex concorrente di X Factor invece ha replicato all’attrice: “Bentornata, non mi importa di quello che dicono ormai”.

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis di nuovo amici: le loro parole dopo la riappacificazione

Intanto sempre questa sera Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis non potevano non parlare della loro riappacificazione. Il fratello di Guendalina quando la conduttrice gli ha chiesto cosa gli piace dell’attore ha risposto: “Siamo gli opposti che si attraggono, lui è la parte seria che mi manca, ci compensiamo”. Il 40enne romano invece si è detto disposto a frequentare il suo compagno di gioco anche nella vita di tutti i giorni: “Ci stiamo raccontando. Non ha mai visto Londra, sarei felice se lui venisse”.