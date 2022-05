Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, prime incomprensioni: sfiorata la lite

Edoardo Tavassi dice la sua sulle sue ex fidanzate: “E’ possibile restare amici”

Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E a Cayo Cochinos gli animi sono sempre belli accesi. Cos’è successo? In pratica il fratello di Guendalina Tavassi, parlando a tu per tu con Maria Luara De Vitis e Mercedesz Henger, non ha fatto mistero di credere che è possibile rimanere in buoni rapporti con i propri ex partner, soprattutto se il motivo della rottura non è dovuto a qualcosa di grave come potrebbe essere un tradimento:

“Ex? In realtà amiche…Ma se è da 7 anni che non ci stai più insieme che ex è?”

La figlia di Eva Henger ha però subito dichiarato di non aver mai avuto la fortuna di rimanere in buoni rapporti con i suoi ex, cogliendo la palla al balzo per sferragli anche una frecciatina: “Lui sta combattendo da solo…”

Mercedesz Henger spiazzata dal naufrago: “Io veramente non ho detto niente”

La giovane naufraga dell’Isola dei Famosi non ha poi nascosto di essere rimasta esterrefatta da Edoardo Tavassi, che sembra quasi la voglia provocare: “Io veramente non ho detto niente…” Il naufrago, che giorni fa ha smascherato Maria Laura De Vitis, ha però subito fatto un importante chiarimento, asserendo: “Io non devo combattere niente…Chi mi conosce prende un pacchetto intero…” La ragazza ha quindi dichiarato di aver solo ed esclusivamente analizzato la situazione, facendogli presente di aver notato il fatto che si sarebbe fin troppo fomentato su tutta questa faccenda:

“E’ per quello che stavo analizzando senza dire niente…Sei tu che ti sei fomentato molto perchè si vede che hai dovuto affrontare questa discussione diverse volte…”

E quest’ultimo ha però confermato: “Su questo hai ragione…Non mi va di spiegare…”

L’Isola dei Famosi: acceso botta e risposta tra i due naufraghi

Mercedesz Henger, sempre al centro del gossip, ha poi dichiarato di credere sia totalmente inutile questo suo discorso perchè non è la prima volta che tira fuori questo suo punto di vista, anzi:

“Mi hai spiegato già questo tuo punto di vista…E’ inutile che me lo dici così a parole…”

Ed Edoardo Tavassi si è limitato a dire di aver semplicemente approfondito questo suo punto di vista, aggiungendo che addirittura due sue ex amiche sono diventate amiche. A quel punto la ragazza, dopo essersi fatta una risata, ha chiosato: “Ecco questo è davvero strano…”