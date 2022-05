Katia Ricciarelli shock a Italia Si: “Un cogl**ne il marito di mia madre”

Katia Ricciarelli e il podio della sua vita: “Mia madre lasciata da un cogl**ne”

E’ stata l’ex moglie di Pippo Baudo la protagonista del cosiddetto ‘podio della vita’ nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 21 maggio 2022. Ripercorrendo la sua vita, Katia ha posizionato la mamma sul podio, raccontando: “Quando sono nata io, aveva già due figlie. Altri due erano morti molto piccoli perchè all’epoca si moriva facilmente anche di polmonite”. Si è poi lasciata sfuggire una dichiarazione che ha spiazzato sia il conduttore che il pubblico in studio, ossia:

Suo marito era un bel cogl**ne, l’ha lasciata per andare a fare il volontario in Russia. Come ha potuto lasciare una donna così bella?!

“Capisco che sia stato chiamato, ma perchè l’ha lasciata con due figlie da crescere?” ha poi aggiunto, tra gli applausi degli spettatori, divertiti per l’appellativo usato.

“Sono stata concepita in un campo di patate”, la rivelazione dell’ospite di Marco Liorni

Katia Ricciarelli ha poi raccontato che sua mamma, essendo appunto rimasta da sola con due figlie da crescere, si è trovata in grandi difficoltà e da subito è stata costretta a fare i lavori più umili per crescere le bambine.

Si è trasferita prima in Veneto, dove ha fatto la fame, e successivamente in Germania. Ha concepito me in un campo di patate!

ha raccontato subito dopo, dicendo ironicamente al conduttore “Non guardarmi così, sono stata davvero concepita in un campo di patate, che bella cosa”, continuando poi: “E’ per questo motivo che quando vado al ristorante devono servirmi sempre patate, fritte o bollite è indifferente”. Su suo padre ha svelato invece: “Era biondo e italiano, si trovava anche lui in Germania per lavorare e non faceva che promettere a mia mamma di riportarla in Italia e sposarla”. Una promessa mai mantenuta perchè, come Katia ha rivelato, suo padre in Italia aveva già una moglie e un altro figlio…

Katia Ricciarelli ricorda la sorella morta in un incidente: “Aveva solo 29 anni…”

“Mia sorella Luisa è morta a soli 29 anni in un incidente stradale” ha raccontato inoltre l’artista ai microfoni di Italia Si, continuando: “Si era sposata a soli 15 anni, aveva ancora i calzettoni, e a 29 è morta finendo sotto una macchina e lasciando orfani due bambini molto piccoli. Quella è stata la botta finale per mia mamma”. Katia (che recentemente ha sparato a zero su una concorrente del GF Vip) ha infine aggiunto che per aiutare la mamma e l’altra sorella, è andata a lavorare in una fabbrica a soli 13 anni.