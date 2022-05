Luigi Mario Favoloso chiede la mano ad Elena Morali: “È arrivato il momento”

La pupa e il secchione, Elena Morali riceve la proposta di nozze dal suo fidanzato: commozione in studio

La bionda showgirl e il suo secchione Aristide Malnati sono stati i primi stasera ad essere eliminati. Difatti la coppia è stata battuta alla prova cultura da Mila Suarez e Gianmarco Onestini, i quali ovviamente hanno continuato la loro gara tra mille altre prove. I due eliminati hanno comunque continuato a seguire la puntata in studio tifando per i loro compagni d’avventura. Ad un certo punto però Barbara d’Urso ha chiamato la ragazza al centro dello studio perchè qualcuno è venuto a trovarla. Chi? Il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso, che dopo averla baciata e abbracciata teneramente ha colto la palla al balzo per chiederle la mano:

“Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata, ma ti prometto che ci sarò anche in quelle brutte…Penso sia arrivato il momento che ci sposiamo anche in Italia…”

Elena Morali in lacrime dopo la proposta del suo fidanzato: “Hai fatto vedere chi sei”

Successivamente Luigi Mario Favoloso, parlando sempre a tu per tu con la sua fidanzata a La pupa e il secchione, ha rivelato di essere davvero orgoglioso per il bel percorso che ha fatto fino a questo momento, anche perchè finalmente ha fatto conoscere al grande pubblico il suo lato più dolce:

“Hai fatto vedere quello che sei…Ti ho visto piangere e mi è dispiaciuto…Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi…Hai fatto un percorso bello…”

Il ragazzo ha poi confessato alla pupa, la quale ha ricevuto poco fa una bella proposta di matrimonio, di essere riuscita a far battere il cuore a tutti grazie ai suoi modi e al suo temperamento: “Hai fatto innamorare tutti e credo che tu mi hai fatto innamorare per la seconda volta…”

Barbara d’Urso si è arrabbiata molto con la pupa: “Hai fatto una cosa sbagliata”

Poco prima di questa romanticissima sorpresa però c’è stato un momento di crisi per Elena Morali, che ha fatto arrabbiare molto la conduttrice de La pupa e il secchione. Il motivo? La ragazza ha reagito molto male nel momento in cui ha perso la sfida ed è stata quindi eliminata dal gioco decidendo di non tornare nemmeno in studio. E la conduttrice l’ha quindi subito bacchettata nel momento in cui gli autori l’hanno convinta a rientrare:

“Hai fatto una cosa davvero molto brutta…Io non ti avrei neppure applaudita…”

La pupa però si è subito scusata per l’atteggiamento tenuto, asserendo di aver avuto un crollo emotivo: “Ho avuto una crisi e ho pensato di avergli rovinato il percorso…” E con queste parole è stata chiusa la querelle.