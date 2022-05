LDA e quel retroscena mai raccontato su Gigi D’Alessio: “Ha evitato…”

Il figlio di Gigi D’Alessio sicuro: “Dimostrerò che oltre al cognome c’è talento”

Il percorso di LDA ad Amici si è concluso da poche settimane ma il cantante continua a far parlare di sé e a collezionare un successo dietro l’altro. In un’intervista sul quotidiano Il Messaggero LDA per la prima volta parla del papà Gigi D’Alessio, figura rimasta defilata nel corso del talent per rispetto al figlio. Che Gigi D’Alessio non avesse mai interferito nel percorso da allievo di LDA era noto, in quanto è stata la stessa Maria De Filippi a raccontare di non aver mai ricevuto nemmeno una sua chiamata. Inoltre era stato detto che Gigi D’Alessio non aveva mai messo bocca in una nota delle canzoni del figlio. Adesso però LDA per la prima volta racconta:

“Mio padre mi ha consigliato privatamente, ma ha evitato di venire ad Amici”.

E sul cognome che porta il cantante dice: “Dimostrerò che oltre a quello c’è del talento”.

LDA punta al Festival di Sanremo dopo Amici? “Mi piacerebbe”

Per adesso il percorso artistico di LDA si sta dimostrando in discesa in quanto il cantante è seguitissimo dai suoi fan. I numeri raggiunti dalle classifiche musicali parlano chiaro: LDA piace e anche tanto. In questo momento l’ex allievo di Amici non solo è in testa alle classifiche con il singolo “Bandana” ma è uscito anche il suo primo disco. Inoltre LDA sta girando l’Italia proprio per promuovere il suo cd. Il vento sembra dunque favorevole per una partecipazione ad Amici del cantante. A tal proposito LDA dice:

“Mi piacerebbe, sarebbe un onore partecipare. Ma gli stream sono solo un’indicazione, bisogna sentirsi big. Per adesso non mi ci sento ma mancano nove mesi”.

LDA perché è stato eliminato da Amici? “Ho perso la concentrazione”

L’eliminazione di LDA dal talent di Canale 5 non era prevista. Il cantante infatti nelle settimane precedenti era dato come favorito. Poi è successo qualcosa e l’allievo ha iniziato ad avere un calo dal quale non si è più ripreso.

“Ho perso la concentrazione”

spiega LDA che aggiunge di aver sentito troppo la mancanza di casa. Infatti il cantante è stato tra i pochi che ha preso bene l’eliminazione e che una volta tornato alla vita reale ha ripreso subito in mano la sua vita e già sul suo conto circolano i primi gossip come quello sul rapporto con Lulù.