LDA lancia un appello al padre Gigi D’Alessio: “Aspetto l’invito per…”

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 16, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Gigi D’Alessio accoglierà la richiesta del figlio?

Ieri sera si è concluso Amici 21 ma molti degli allievi eliminati stanno già avendo un successo incredibile e un’attenzione mediatica importante. Tra loro spicca soprattutto LDA, figlio di Gigi D’Alessio ed eliminato da qualche settimana. Nonostante Gigi aveva deciso di restare un passo indietro durante il talent, non interferendo mai con il percorso del figlio, il loro legame fortissimo è ben noto a tutti. E adesso sono molti quelli che vorrebbero vedere padre e figlio cantare insieme, magari in un’esibizione live davanti al pubblico. Una buona occasione potrebbe essere il 17 e 18 giugno quando Gigi D’Alessio farà un concerto a Napoli a Piazza Blebiscito. Intervistato dal quotidiano Il Tempo su quest’argomento LDA dice:

“Aspetto l’invito. Sarebbe incredibile. Un’esperienza unica. A casa mia, Napoli”.

LDA si toglie un sassolino dalle scarpe con un’ex insegnante: “Acredine nei miei confronti”

Dopo aver raccontato un retroscena su Gigi D’Alessio l’ex allievo di Amici ha parlato proprio dell’esperienza vissuta nel talent. In particolare LDA ha commentato tutte le critiche ricevute da Anna Pettinelli che nel corso dell’anno non si è risparmiata. L’insegnante, tra le tante, ha definito il cantante un 40enne nel corpo di un 18enne, un Gigi D’Alessio 3.0, additando i suoi testi musicali e il suo modo di cantare come scontato.

“All’inizio non capivo perchè ci fosse tutta questa acredine nei miei confronti da parte della professoressa”

dice l’ex l’allievo. Quest’ultimo ha però imparato a non discutere, perché i suoi genitori gli hanno insegnato i valori fondamentale del “rispetto e della lealtà”. Ed anche se le critiche fanno male LDA ha capito che non si può piacere a tutti.

Le parole di LDA per la conduttrice: “Una seconda madre”

Infine LDA ha parlato del grande cambiamento che gli ha portato Amici. Il cantante è entrato come un bambino e poi ha capito cosa significa davvero essere un cantautore. L’ex allievo ha un ricordo bellissimo di tutto il cast del programma ma il suo pensiero in particolare va subito a Maria De Filippi. Sulla conduttrice LDA dice:

“E’ una dona vera. Riesce sempre a trovare le parole giuste in ogni situazione. Per me è una seconda madre”.

L’unico momento nel quale la conduttrice non è riuscita a fare nulla è quando LDA ha avuto la crisi che l’ha portato poi ad essere eliminato. Al cantante mancava troppo la famiglia, papà Gigi D’Alessio, mamma, fratelli e la sua Napoli.