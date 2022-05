LDA, com’è il rapporto con Gigi D’Alessio dopo Amici? “Situazione particolare”

L’ex allievo di Amici ha superato lo scoglio del cognome: “Vantaggi e complicazioni”

Sono lontani i tempi in cui LDA aveva il terrore di dire il proprio cognome per la paura che qualcuno lo additasse come raccomandato. Tantissimi e pesanti sono stati i momenti di crisi che l’ex allievo di Amici 21 ha vissuto nel corso dell’anno proprio per questo motivo. A proposito della situazione del cognome e di questo legame con Gigi D’Alessio il cantante intervistato dal quotidiano La Nazione dice:

“E’ una situazione particolare. Ha dei vantaggi ma anche delle complicazioni”.

Il cantante aggiunge però che il percorso ad Amici l’ha aiutato tantissimo. Non è stato infatti soltanto un percorso musicale e professionale ma anche personale che gli ha permesso di superare alcune paure. “Ormai la gente neanche se lo ricorda più” dice Luca in merito al suo cognome. La gente ha imparato ad apprezzarlo solo per il nome.

LDA chiarisce il suo stile musicale: “Non penso di essere rapper”

Dopo aver lanciato un appello a Gigi D’Alessio, con la speranza di vederli presto cantare insieme, LDA ha parlato nel corso dell’intervista del suo stile musicale. Uno stile molto particolare che, a seconda del brano e del momento, può ricordare il rap. Lui però chiarisce subito:

“Non penso di essere rapper ma che la mia musica subisca varie influenze”.

Il cantante descrive il proprio stile musicale come un mix tra le melodie napoletane, l’r&b, con tracce di soul, pop e rap. I brani sono scritti da lui stesso, che è anche cantautore, e dal suo co-autore Alessandro Caiazza.

Grande successo per il figlio di Gigi D’Alessio: dopo il talent i fan lo seguono ovunque

Da quando è finito Amici 21 LDA non si è fermato un attimo. Dopo aver avuto l’ultima crisi dell’anno accademico, che l’ha portato a spegnersi e sentire il bisogno di ritornare nella sua Napoli, LDA è partito più forte di prima. In questi giorni il cantante è in giro per l’Italia ha promuovere il suo disco e in ogni tappa lo attende una folla incredibile di fan. Proprio oggi l’ex allievo di Amici è arrivato agli incontri della Galleria del Disco al Caffè Letterario delle Murate a Firenze.