Manuel Bortuzzo ed il suo attore in Rinascere: cos’è successo nel primo incontro

Rinascere, retroscena di Giancarlo Commare sul primo incontro con il protagonista: “Coinvolgente e toccante”

C’è molta attesa per il film incentrato sulla terribile vicenda di Manuel Bortuzzo che andrà in onda in prima serata su Rai1 domenica 8 maggio e che s’intitola Rinascere. Ad impersonare il giovane che in seguito ad una sparatoria si è ritrovato costretto in una sedia rotelle è il giovane attore Giancarlo Commare, noto per aver recitato in altre fiction e soap di successo come Skam Italia e Il paradiso delle signore. E l’attore ha concesso un breve intervista al settimanale TvMia dove ha raccontato cos’è successo la prima volta che si sono visti:

“Il primo incontro è stato coinvolgente. Quando ci siamo incontrati ci siamo stretti in un lungo abbraccio, è come se ci fossimo detti tutto quello che entrambi avevamo dentro. Ed è stato toccante.”

L’attore di Manuel Bortuzzo nel film di Rai1 svela: “Il set è stato duro ed emozionante”

Nel film di Rai1 Rinascere incentrato sulla brutta vicenda che ha visto coinvolto il nuotatore nel cast figura anche Alessio Boni (che svela un retroscena) nelle vesti del padre Franco. Giancarlo Commare, invece, sempre durante la breve intervista concessa al settimanale ha rivelato anche come si è preparato per interpretare un ruolo così complesso:

“Lavorare su questo set è stato duro ed emozionante. Duro perché ho recitato su una sedia rotelle, anche se solo per finzione, ed ho capito la difficoltà di vivere in quelle condizioni. Emozionante perché mi ha fatto conoscere Manuel.”

L’attore inoltre di recente si è definito scioccato.

La storia dell’ex concorrente del GF Vip diventa un film: anticipazioni su Rinascere

Manuel Bortuzzo era una promessa nascente del nuoto italiano ma una sera del 2019 è stato raggiunto da due proiettili vaganti sparati da due bande rivali e, a causa dell’incidente, ha perso l’uso delle gambe. Di recente inoltre il nuotatore ha partecipato al Grande Fratello Vip, reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, dove ha appassionato i telespettatori con la sua storia d’amore con Lulù Selassié, principessa etiope. La storia d’amore, però, è naufragata dopo poche settimane. Ed adesso, domenica 8 maggio, la storia del giovane diventa un film per Rai1.