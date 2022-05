Oggi è un altro giorno è boom di ascolti: la reazione di Serena Bortone

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 24, 2022 , in Ascolti Tv

Ascolti Oggi è un altro giorno, è record di stagione: raggiunto il 17% di share

Sono lontani i tempi in cui il talk del primo pomeriggio di Rai1 chiamato a sostituire Vieni da me di Caterina Balivo non andava oltre il 10% di share. Adesso Serena Bortone festeggia il record stagionale di ascolti che, nella puntata di ieri, lunedì 23 maggio, ha raggiunto un risultato mai visto Dal sito DavideMaggio.it, infatti scopriamo nel dettaglio che il programma è stato visto da ben 1.779.000 spettatori pari appunto al 17% di share. Insomma la conduttrice e tutta la sua squadra possono festeggiare, la sfida è stata vinta e dopo la pausa estiva che inizierà tra pochi giorni a settembre torneranno ben saldi al loro posto con la terza edizione.

Serena Bortone festeggia il boom di ascolti del suo programma: il commento sui social

E dunque il record di ascolti di Oggi è un altro giorno, avvenuto nella puntata di ieri dove fra gli altri sono stati ospiti anche Isabelle Ragonese, che ha ricordato la fotografa Letizia Battaglia e la fiction a lei dedicata ed Enzo Paolo Turchi che non è riuscito a trattenere le lacrime, è stato commentato anche dalla padrona di casa. È noto che la conduttrice non sia propensa a grandi proclami e ad auto elogiarsi ma questa volta ha fatto uno strappo alla regola postando sui social lo screen degli ascolti con tanto di emoticon a forma di cuore. Risultato che va diviso con tutta la sua squadra composta dagli affetti stabili Memo Remigi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta e Romina Carrisi e Jessica Morlacchi.

Oggi è un altro giorno, ospiti della puntata del 24 maggio: Rita Rusic, Paolo Belli e Drusilla Gucci

Serena Bortone, infine, anche nella puntata di oggi del suo talk avrà un ricco parterre di ospiti. Si parte con Rita Rusic, ex moglie del produttore Vittorio Cecchi Gori che di recente è stata prima concorrente al Grande Fratello Vip e poi tra i viaggiatori di Pechino Express con il fidanzato Cristiano Di Luzio. Poi interverranno anche Paolo Belli, braccio destro a Ballando con le stelle di Milly Carlucci e Drusilla Guggi ex naufraga e fidanzato con Francesco Chiofalo.