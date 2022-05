Oggi è un altro giorno, Enzo Paolo Turchi in lacrime: “Sono un macello”

Enzo Paolo Turchi in lacrime nel programma di Serena Bortone: “Sono un macello”

Nella puntata di questo pomeriggio, lunedì 23 maggio, di Oggi è un altro giorno sono stati ospiti Carmen Russo ed il marito. I due artisti che stanno insieme da più di trent’anni hanno concesso una lunga intervista alla padrona di casa rivelando aneddoti sia sulla vita privata che professionale. Il ballerino e coreografo, tuttavia, non è riuscito a trattenere le lacrime in più momenti durante l’intervista, commosso per le immagini di repertorio mandate in onda che lo vedevano insieme a mostri sacri della nostra tv come Carla Fracci e Raffaella Carrà e tante altre.

“Sono un macello, sono molto emotivo e non riesco…”

ha ammesso Turchi con la voce rotta.

Oggi è un altro giorno, il coreografo e la dedica alla moglie: “Lei è tutto”

Enzo Paolo Turchi ospite di Serena Bortone ha speso delle bellissime parole per la compagna di vita, anche lei presente nel talk:

“Lei è tutto: mamma, amante, figlia. La mia vita senza di lei sarebbe stata inutile”

a sua volta la showgirl sul marito ha rivelato:

“Quando rivedi le immagini, penso a quanto sia bella la vita. Noi insieme abbiamo fatto abbastanza, ma non finisce qui”.

I due sono una coppia artistica e nella vita da più di trent’anni ed il loro amore nel 2013 è stato incoronato dalla nascita della figlia tanto attesa e voluta Maria. E la showgirl sulla sua gravidanza non proprio giovanissima ha confessato: “Non è che mi sono svegliata a 50 anni. Io ho iniziato che avevo 42 anni, poi mi sono resa conto che avevo delle difficoltà.”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi commossi ricordano Raffaella Carrà: “La sua morte fu terribile”

Infine durante la chiacchierata ad Oggi è un altro giorno i due coniugi hanno ricordato in lacrime Raffaella Carrà scomparsa nel luglio scorso. Il coreografo ha confessato: “Fu terribile. È stato un momento tragico. Quando sono andato alla camera mortuaria mi sono sentito male.” Mentre invece la showgirl (che di recente ha affondato Katia Ricciarelli) anche lei in lacrime, ha aggiunto: “Raffaella credeva in me e per me era il massimo. Potevo affrontare qualsiasi cosa.”