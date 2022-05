Riccardo Guarnieri, un corteggiatore di Ida Platano ne è convinto: “Mi temeva”

Marco Alabiso critica l’atteggiamento dello storico cavaliere: “E’ un narcisista”

Marco Alabiso un corteggiatore di Ida Platano ha concesso un’intervista esclusiva a Mondotv24, e oltre a descrivere l’esperienza fatta nel seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha fatto sapere cosa pensa della fine della conoscenza tra Riccardo Guarieri e Gloria Nicoletti, non risparmiando critiche al noto cavaliere:

“Quando lei ha fatto capire che non c’era più speranza per lui si è riavvicinato, sempre perchè è un narcisista, deve stare al centro dell’attenzione, e vuole essere protagonista”.

“Ida Platano non è pronta per nessun uomo”, un suo corteggiatore non ha dubbi

Marco Alabiso noto al pubblico per aver fatto parte del parterre del trono over di Uomini e Donne, si è raccontato ai microfoni di Mondotv24. Per per iniziare alla domanda per quale motivo ha deciso di partecipare al programma ha risposto dichiarando che guardando la televisione si era concentrato molto su Ida Platano, dopodichè ha ammesso: “Non è una passeggiata andare lì, però devo dire che sono rimasto molto contento”. Quando gli è stato chiesto se la storica dama ha avuto un vero interesse per lui, ha dichiarato: “In tutte le serate con me sì, perchè non puoi fingere anche quello”. Però il nuovo cavaliere si è detto convinto che la nota hair stylist sia ancora innamorata del suo ex, visto che a riguardo ha confessato: “Non è pronta per nessun uomo. Sempre con il pensiero verso di lui. Ne sono pienamente sicuro”.

Il cavaliere poi si è espresso sull’atteggiamento di Riccardo Guarnieri, che ieri ha ricevuto un due di picche: “Penso che mi temeva siccome dall’inizio ha visto che lei con me era più coinvolta rispetto agli altri che ha frequentato, quindi forse gli ha bruciato un po’ il c*l*. Lo dimostra il fatto che mi ha attaccato più volte e cercato sempre il confronto”.

Frecciata da un cavaliere a due protagonisti del trono over: “Ritorneranno insieme per lasciarsi”

Sempre durante l’intervista, il nuovo cavaliere ha lanciato una chiara frecciatina ai due chiacchierati protagonisti del trono over: “Ritorneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un’altra volta, quindi per portare avanti ancora di più la loro agonia, perchè vivono in agonia entrambi”.

Inoltre non ha nascosto che avrebbe voluto conoscere la dama Gloria Nicoletti, elogiandola: “La reputo una donna matura e completa. Quindi se dovessi dirti una persona che mi ha colpito sarebbe lei”.