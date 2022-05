Rocio Munoz Morales, confessione su Raoul Bova: “Ha superato le mie aspettative”

L’attrice spagnola confessa: “Raoul in Don Matteo ha superato le mie aspettative”

Grande attesa per il debutto domani sera su Canale5 della fiction Giustizia per tutti in cui recitano Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che formano una coppia anche nella vita. L’attrice spagnola ha parlato del rapporto con il compagno in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. In particolare si è soffermata sul successo ottenuto dall’attore romano in Don Matteo 13 nei panni di Don Massimo:

“Sono fiera di lui. E’ stato coraggioso, ci ha creduto e ha superato le mie aspettative”.

Il nuovo prete di Rai1 ha convinto il pubblico, non era un’impresa facile sostituire Terence Hill ma gli ascolti record hanno spazzato via ogni dubbio. Nella nuova fiction di Canale5 la coppia è pronta a stupire i telespettatori. Rocio svela il segreto per lavorare in armonia con il partner: tenere separata la vita professionale da quella privata.

Rocio Munoz Morales parla del rapporto con l’attore di Giustizia per tutti: “E’ tutta la bellezza della mia vita”

L’attrice spagnola, che interpreta Victoria Bonetto nella fiction che debutta domani sera su Canale5, ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore a Raoul Bova sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

“Raoul è il mio migliore amico, il mio amante. E’ solo con lui che voglio ballare, pregare e ubriacarmi. E’ tutta la bellezza della mia vita”.

Le importa solo del giudizio del suo compagno. Sono felici insieme perché sono molto complici. La loro unione poi è stata allietata dalla nascita delle loro bambine: Luna, 6 anni, e Alma, 3 anni.

Giustizia per tutti, Rocio è Victoria Bonetto: “Non mi somiglia per niente”

Raoul Bova ha svelato cosa è successo nella fiction di Canale5 con la compagna che interpreta un avvocato di grido di Torino. Dice Rocio Munoz Morales a proposito del suo personaggio: “Non mi somiglia affatto, non è abituata ad esprimere sentimenti ed emozioni”. L’attrice invece si lascia travolgere dai suoi stati emotivi. Nella serie è il capo del protagonista interpretato da Bova e ammette che le è piaciuto comandare. L’appuntamento con la prima puntata è per domani in prima serata su Canale5 (QUI le anticipazioni).