Stefania Orlando emozionata per il nuovo programma: “Fatta una scelta…”

La conduttrice pronta a tornare sul piccolo schermo: parla Stefania Orlando

Finalmente il ritorno è realtà! Stefania Orlando scalda i motori in vista del debutto di Questa è casa mia, nuovo format di Discovery nel quale a partire da domani vestirà il ruolo di giudice del factual-game show insieme all’antiquaria Roberta Tagliavini, la comica Barbara Foria e l’influencer Nicola Conversa. Al timone del programma ci sarà invece Tommaso Zorzi, l’amico del cuore della Orlando, con i due che hanno visto nascere il rapporto speciale durante la loro avventura al GF Vip. Intervistata da Blogo la conduttrice ha espresso le proprie sensazioni della vigilia:

Ho fatto una scelta, dopo il GF Tale e quale show e ti rimetti in gioco come cantante imitatrice, poi Stand Up! dove ti rimetti in gioco ma come comica, ora con Questa è casa mia mi rimetto in gioco come giurata. Capisci che per me è come andare al Luna Park

L’ex gieffina confessa: “Futuro in Discovery? Mi auguro proprio di sì”

Da poco la bravissima Stefania Orlando ha deciso di dare una bella ventata di freschezza alla propria carriera, arrivando in modo particolare ad una vastissima fetta di pubblico giovanile. Perché se negli anni ’90 si è fatta conoscere dagli italiani più adulti, l’esperienza al GF Vip è stato un tuffo in mare aperto nel mondo dei ragazzi, visto il target del reality. Intervistata da Blogo la conduttrice romana ha ammesso che le piacerebbe proseguire con Discovery anche in futuro: “Io mi auguro proprio di sì, nel senso che spero di avere altri progetti con loro. Assolutamente. Ci sono dei progetti, ne ho parlato con la direttrice”.

Stefania Orlando ripercorre il cammino nel reality: “E’ stata una esperienza nuova”

Prendere parte al GF Vip si è rivelata una delle scelte migliori della carriera di Stefania Orlando. Così, dopo aver parlato del ritorno al lavoro con Zorzi, la presentatrice è pronta a debuttare a partire da domani con la nuova avventura in Questa è casa mia. Parlando a TVBlog.it però non è mancato un riferimento al reality che le ha garantito una seconda vita lavorativa: “Non avevo mai partecipato ad un reality, per me è stata una esperienza nuova della quale sarò sempre grata ad Alfonso Signorini”.