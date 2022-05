Stefano De Martino si apre e sul figlio Santiago ammette: “Non esistono…”

“Non esistono padri perfetti, ci si improvvisa”, la confessione del noto conduttore

Sta vivendo un momento d’oro Stefano De Martino, felice sentimentalmente accanto all’ex moglie Belen Rodriguez, e appagato dal punto di vista professionale grazie alla conduzione di programmi come Stasera tutto è possibile. Il giudice di Amici ha rotto il silenzio e si è aperto in una video storia per Armani.com in cui racconta cosa vuol dire per lui essere genitore. Diventato papà molto giovane del piccolo Santiago, nato dall’amore con la showgirl argentina, il ballerino non si è nascosto e ha svelato come ha vissuto l’arrivo del figlio e com’è oggi il loro rapporto:

“Non ci sono madri esemplari o padri perfetti, ognuno di noi diventa genitore e poi improvvisa”.

Questa la dichiarazione riportata dal conduttore su Instagram Stories che ha poi sottolineato di aver un rapporto simbiotico con il figlio, molto diverso da quello che lui ha con il padre. “L’intimità che oggi coltivo con mio figlio non ce l’avevo io con mio padre” ha raccontato molto candidamente, sottolineando però che questo è dovuto anche alle differenze generazionali.



Stefano De Martino pronto per il Summer Festival su Rai2: la data d’inizio e il numero di puntate

Intanto il conduttore partenopeo è stato confermato al timone del Summer Festival di Rai2, accanto ad Andrea Delogu. Il nome del programma al momento non è ancora noto mentre Tvblog ha anticipato le date e le tappe di questo show itinerante. Il programma dovrebbe partire a fine giugno, molto probabilmente il 30, e si comporrà di sei puntate più una su “il meglio di”. Le prime due tappe saranno a Piazza del Popolo a Roma, dopodiché due puntate si svolgeranno a Rimini e quelle conclusive al Portopiccolo di Trieste. Insomma, sarà un’estate all’insegna del lavoro per il conduttore partenopeo che si dividerà tra le giornate in barca con il figlio Santiago e Belen e gli impegni professionali.

Belen Rodriguez e l’ex marito sempre più intimi: dove passeranno le vacanze estive

Intanto Stefano De Martino e l’ex moglie, che è uscita allo scoperto ieri, non si nascondono più e stanno vivendo il loro ritorno di fiamma alla luce del sole. Di recente infatti sono stati paparazzati in barca a Napoli durante un weekend romantico. Non è escluso che la coppia sia pronta a trascorrere l’estate insieme, come faceva durante i tempi d’oro. Molto probabilmente sarà ancora una volta Ibiza la meta del loro relax estivo.