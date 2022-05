Tale e Quale Show 2022, primi rumors giuria: Cristiano Malgioglio ci sarà?

Cristiano Malgioglio sarà nella prossima edizione di Tale e Quale Show: “Torno da Carlo Conti”

Gabriele Corsi ed il cantante sono stati ospiti della puntata di oggi di Tv Talk, sabato 14 maggio, e si sono detti pronti e carichi per la finale dell’Eurovision Song Contes 2022 in onda questa sera. E Cristiano Malgioglio si è lasciato sfuggire che sarà di nuovo nella giuria di Tale e Quale Show nella prossima stagione. Il cantante è stato un vero e proprio colpaccio per lo show del venerdì sera di Rai1 perché con i suoi commenti severi e cattivelli ha tolto l’aria ‘buonista’ che da sempre contraddistingueva il format, celebri sono rimaste le continue frecciate con Alba Parietti, presente tra i concorrenti. Ebbene il cantautore siciliano ha rivelato:

“Io ritornerò con Carlo Conti a Tale e Quale Show e poi ha anche altri progetti.”

ESC 2022, Gabriele Corsi ed il cantante pronti per la finale: “Chi sono i nostri preferiti”

Durante la chiacchierata nel talk di Rai3 condotto da Massimo Bernardini, il conduttore ed il cantante hanno fatto un bilancio positivo su questa edizione dell’evento musicale europeo svoltosi in Italia dopo 31 anni. Ed hanno anche rivelato quali sono i loro preferiti. Il conduttore apprezza il gruppo della Lettonia mentre Cristiano Malgioglio (di recente pesantemente insultato), pur tifando ovviamente per Mahmood e Blanco, ama follemente il cantante inglese Sam Ryder. Ed infine non è mancato anche un simpatico siparietto per il cantante che ha ribadito la sua promessa: se vince l’Italia sfilerà in reggiseno e perizoma, promessa non particolarmente apprezzata, ovviamente in senso ironico, dal conduttore di Tv Talk.

TV Talk, gaffe del conduttore sull’Eurovision: “Commentato già due serate”

C’è stato spazio anche per piccola una gaffe di Massimo Bernardini nel programma che ha infatti ricordato come i due artisti hanno già commentato le due serate dell’evento musicale. Invece il duo, se si considerano le anteprime, sono stati impegnati per ben quattro serata. Gaffe comunque poco rivelante se si considera che nei giorni scorsi i vari programmi del daytime di Rai1 condotti da Clerici, Giandotti e Daniele hanno commesso una valanga di errori sulla messa in onda e non solo.