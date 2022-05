Uomini e Donne: cavaliere provoca Tina Cipollari, che perde le staffe

Fabio Nova fa arrabbiare la popolare opinionista del dating show: “Ero ironico”

E’ da poco iniziata una nuova puntata di Uomini e Donne. E anche stavolta il programma è iniziato all’insegna delle polemiche. Cos’è successo? Il nuovo cavaliere, che venerdì scorso ha criticato molto Tina Cipollari, è tornato alla carica. Difatti quest’ultimo ha subito voluto provocarla, asserendo schiettamente di essere stato ironico venerdì scorso. Scuse che hanno fatto andare ancora di più su tutte le furie l’opinionista, che l’ha subito insultato:

“Tu sei un grande…Prima dicono le cose…Per me credimi era meglio che non dicevi nulla…Questo finto pentimento…Eh su…”

Maria De Filippi è subito intervenuta per calmare la donna, che ha invece continuato ad attaccare a testa bassa il cavaliere.

Uomini e Donne, il cavaliere non ha pietà dell’opinionista: “Si vede la ciccia nel piede”

Maria De Filippi ha poi voluto chiedere a Fabio Nova di esprimere una sua opinione sul look di Tina Cipollari, facendogli notare che oggi è anche vestita in analogo. A quel punto il cavaliere si è subito alzato dalla sua poltrona per valutare il suo look. Dopo averla vista bene non ha perso tempo per per sferrare una bella frecciata velenosa nei suoi confronti, asserendo che le scarpe che indossa non valorizzerebbero i suoi piedi:

“La cosa brutta è che quando si aprono le scarpe davanti si vede un po’ la cicca del piede nel mezzo…”

E l’opinionista, che giorni fa ha litigato con Pinuccia nel dating show, l’ha mandato a quel paese senza troppi convenevoli: “Ma veramente…Vai, vai…La ciccia sul piede…”

Tina Cipollari mette spalle al muro il cavaliere: “Voglio indagare su di te”

Successivamente l’opinionista di Uomini e Donne ha annunciato a tutti i presenti in studio di voler indagare sul conto del cavaliere Fabio Nova per vedere se è vero che nella sua lunga carriera da fotografo ha lavorato davvero con diverse stelle, come ha più volte dichiarato. E quest’ultimo, dopo essersi fatto una bella risata, ha elencato alcune star che ha avuto l’onore negli anni di fotografare: “Ho fotografato con Alba Parietti, Zucchero Fornaciari, Marina Graziani, Naomi Campbell…” L’opinionista l’ha subito fermato, asserendo senza indugio alcuno di non credere minimamente che abbia fotografato la modella. Peccato che poi Maria De Filippi ha mostrato il profilo instagram dell’uomo in cui è possibile vedere i suoi servizi fotografici.