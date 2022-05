Verissimo anticipazioni, il dolore del papà di Michele Merlo: “Vita devastata”

Il papà di Michele Merlo racconta la tragedia del figlio: “Sanità che non funziona più”

Ci sarà anche il papà di Michele Merlo, in arte Mike Bird, domani su Canale 5. A quasi un anno dalla tragica scomparsa dell’ex allievo di Amici Domenico Merlo ricorderà il figlio con tutto quel dolore, e quell’amore, che sono rimasti intatti. Le anticipazioni di Verissimo, fornite dal sito Mediaset ufficiale, raccontano che il padre dirà di non aspettarsi niente dalla giustizia e che non condanna l’errore umano dei medici “anche se mi ha devastato la vita”. Stando al medico legale Michele si sarebbe potuto salvare se solo in ospedale ci fosse stata un po’ di attenzione in più. A tal proposito Domenico dirà:

“Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più. Il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche”.

La verità a Verissimo: “Bastava un esame per salvarlo”

Nel corso dell’intervista che rilascerà a Verissimo domani, sabato 21 maggio, su Canale 5 alle 16:30, Domenico Merlo spiegherà nel dettaglio la verità su quello che è successo al figlio. In particolare il padre di Michele Merlo racconterà:

“I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità del 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia”.

Spazio poi al rapporto di Michele con i genitori. Domenico racconterà che con il figlio era un po’ duro perché proviene da una carriera militare. Però aggiungerà che il figlio ascoltava i suoi consigli. Con la mamma, invece, Michele si apriva di più e le raccontava anche le cose più intime.

L’evento per ricordare Michele Merlo

Infine a Verissimo si annuncerà un evento che ha lo scopo di ricordare il cantante. Si tratta di una partita benefica che si terrà il 6 giugno, ad un anno dalla scomparsa, allo stadio comunale di Rosà (Vicenza). L’evento è promosso dall’associazione Romantico Ribelle che sostiene la ricerca scientifica.

“Con tanti amici e l’aiuto della Nazionale Cantanti proveremo a ricordare Michele attraverso la musica e il gioco”

dirà Domenico Merlo. Il papà di Michele, tra gli ospiti di Verissimo, parlerà poi del carattere del figlio, un grande artista incompreso e un po’ burbero. “Un romantico ribelle” con una sensibilità talmente grande da essere troppo, forse, per questo mondo.