Amici 21, Alex e Cosmary stanno ancora insieme? Lui: “Siamo andati avanti”

Alex conferma a suo modo la relazione con Cosmary dopo il talent: “Ho mantenuto i rapporti anzi…”

Il cantante è stato presente fin dal primo giorno dell’anno accademico di Amici 21 ed è arrivato fino alla finale. Si è fatto conoscere per la sua grande lealtà, per il suo coraggio e per la sua coerenza. Ma anche per la sua testa dura, per la sua timidezza e per il suo essere introverso. Una delle pagine più belle che lo riguardano è l’arrivo della ballerina nella scuola e l’inizio della loro frequentazione poi interrotta dall’eliminazione di lei. Sono passati i mesi ma lui non l’ha mai dimenticata. E così, adesso che è fuori dal programma, tra i due procede tutto bene. Sui social si mostrano poco insieme perché lui è estremamente riservato, mentre lei regala ai fan qualche piccolo scatto di loro. Intervistato da Witty Tv Alex dice:

“Ho mantenuto i rapporti che c’erano prima, anzi sono andato avanti”.

L’ex allievo di Amici 21 e il rapporto con la musica: “Mi fa bene stare al piano”

Nel corso dell’intervista, condotta da Giulia Stabile, Alex racconta com’è la sua giornata tipo adesso che il talent è finito. Se il cantante non ha impegni previsti si mette al piano, canta e cerca di buttare giù delle righe che magari poi potrebbero diventare nuove canzoni.

“La scrittura è sempre stata un punto di ritrovo tra ricordo ed emozione. Stare al piano mi fa bene”

spiega il cantante che con questo strumento ha un bellissimo rapporto.

Pregi e difetti di Alex: il cantante si descrive

Infine, dopo una rivelazione shock che riguarda proprio la sua fidanzata Cosmary, l’ex allievo di Amici 21 si è auto descritto rispondendo alle domande di Giulia Stabile. Chiamato a dire il suo più grande pregio e difetto Alex ha risposto la troppa lealtà, per quanto riguarda la prima categoria, e la testardaggine per la seconda. Inoltre il cantante ha rivelato con chi vorrebbe duettare, ovvero Elisa e Calcutta, e che il suo motto è “non arrendersi”. Infine l’ex allievo ha parlato del suo nuovo rapporto col pubblico ed ha ammesso che essere riconosciuto per strada lo fa felice.