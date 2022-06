Chi l’ha visto? Shock Federica Sciarelli: “Piera Maggio data per morta”

Smentita l’assurda fake news sulla presunta morte della mamma di Denise Pipitone

Ha dell’incredibile quello che è successo in rete negli ultimi giorni ma, purtroppo, è tutto vero: un sito che non menzioniamo, ma che Federica Sciarelli ha citato stasera in diretta su Rai3, ha lanciato la notizia della presunta morte di Piera Maggio. Non si conoscono le ragioni che sono all’origine di tale bufala: ciò che è certo è che la conduttrice di Chi l’ha visto all’inizio della puntata di questa sera, mercoledì 22 maggio 2022, ha definito gravissimo ciò che è successo, spiegando che alcuni limiti non vanno mai oltrepassati.

Federica Sciarelli denuncia: “Notizia della presunta morte di Piera Maggio ripresa da altri siti”

“Come spesso succede, la notizia in questione è stata poi ripresa e lanciata anche da altri siti” ha detto la conduttrice di Chi l’ha visto sempre nei primi minuti della diretta di stasera (nella foto vediamo la mamma di Denise Pipitone ma lo scatto è tratto da una puntata andata in onda nella scorsa stagione, non c’è stato infatti alcun intervento di Piera nella diretta di stasera: QUI tutti i casi trattati). “Piera Maggio ha ovviamente saputo della diffusione di tale notizia e ha reagito” ha spiegato la giornalista, mentre la regia ha mandato in onda un post con il quale la mamma di Denise sui social ha, appunto, smentito l’assurda notizia dando degli sciacalli agli autori del sito che l’ha lanciata. “Ancora non sono morta! Non vorrei aver rovinato la festa a coloro che stavano festeggiando per la notizia” ha scritto la donna.

Se scovate siti che diffondono fake news del genere, segnalateli a noi e li denunceremo

ha detto invece la Sciarelli ai telespettatori di Rai3.

Chi l’ha visto? La puntata di oggi si è aperta con il caso della piccola Elena Del Pozzo

Dalla vergognosa fake news su Piera Maggio alla triste vicenda della bambina di Catania uccisa dalla mamma: dopo la smentita della bufala fatta all’inizio della diretta, Federica Sciarelli si è occupata della tragica uccisione di Elena, la bambina di 5 anni alla quale la madre ha tolto la vita la settimana corsa. Oggi pomeriggio, lo ricordiamo, nella cattedrale di Catania si sono svolti i funerali.