Delia Duran confessa: “E’ stato uno shock!”, riguarda la separazione di…

Delia Duran parla della separazione di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: “E’ stato uno shock”

Si torna a parlare di una delle relazioni amorose su cui il pubblico non avrebbe puntato un euro dopo la loro uscita dal Grande Fratello Vip: si sta parlando ovviamente di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo che sono durati come il proverbiale gatto in tangenziale. Delia Duran in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha confessato: “La loro separazione è stato uno shock, anche perché Lulù raccontava solo cose positive su loro due”.

“Nella casa li vedevo molto affiatati”, continua a raccontare la compagna di Alex Belli

E sempre Delia Duran, che ha criticato un naufrago dell’Isola dei Famosi, continua il suo racconto dicendo che li vedeva “molto affiatati”, ma sempre secondo lei una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia la convivenza deve aver fatto capire a Manuel che Lulù non era la persona adatta a lui. D’altronde ci vuole un po’ di tempo per capire se si è compatibili come persone, se si può andare a convivere oppure no. Invece molte coppie bruciano i tempi finendo poi per bruciare una relazione che avrebbe potuto crescere giorno dopo giorno. Purtroppo c’è anche da dire che la principessa Selassiè non aveva un bel rapporto con il padre di lui, che non ha mai elogiato troppo la loro relazione nata sotto le telecamere.

Alex Belli e Delia Duran fanno di tutto per avere un figlio: si sono anche rivolti a un medico

E pur di coronare il loro grande desiderio ovvero avere un figlio, Alex Belli e Delia Duran si sono rivolti a un medico che ha consigliato loro di ridurre la frequenza dei rapporti sessuali per favorire il concepimento. Infatti, come ha confessato lei stessa “siamo passati da tre volte al giorno a una volta la settimana”. Insomma un grande sacrificio considerando che sono giovani, belli, pieni di ardore, e che non hanno mai fatto mistero di essere una coppia che celebra l’amore libero, ma pur sempre all’insegna del rispetto reciproco sia come entità singole sia come coppia che si ama più di ogni altra cosa al mondo.