Don Matteo, Raoul Bova proiettato nella nuova stagione: “Si è rotto un tabù”

Raoul Bova pensa alla 14esima stagione della fiction: “Finalmente si parla di…”

Nei giorni scorsi si è concluso Don Matteo 13 e nell’ultima puntata non sono mancati i colpi di scena. Si è scoperto soprattutto il passato di Don Massimo, impersonato dall’attore romano, che prima di prendere i voti ha avuto una storia d’amore con una donna, Elena, impersonata da Gioia Spaziani. Insomma un prete fidanzato potrebbe essere uno scandalo anche se in realtà, come suddetto, la storia d’amore è avvenuta prima che Matteo, questo il suo nome di battesimo, diventasse prete. E l’attore, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero su TvMia, si è espresso su questo colpo di scena finale:

“Finalmente anche in tv si è rotto un tabù e si parla del passato dei preti.”

Ed il cliché infranto è stato accolto con favore anche dai telespettatori che sui social hanno apprezzato.

Don Matteo prossima stagione, l’attore romano spiega: “Le strade con Elena si sono divise”

Nel dettaglio, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale su indicato, Raoul Bova ha spiegato così la storia tra Don Massimo ed Elena:

“Proprio mentre stava con lei, mentre la proteggeva dal marito mafioso, ho capito che amavo Dio. E le nostre strade si sono divise.”

Successivamente la donna è ricomparsa nell’ultima puntata della fiction mettendo nei guai il prete. Infatti a causa della nuova vicinanza tra i due la donna è stata uccisa dal marito criminale ed inizialmente i sospetti sono ricaduti proprio su Don Massimo, poi grazie alle indagini tutto si è risolto per il meglio e la verità e venuta a galla.

Anticipazioni sulla fiction di Rai1: la 14^ stagione ci sarà

Questa stagione della fiction ha visto il difficile ed incerto passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. Invece la mossa si è rivelata vincente visto che la serie si è conclusa con un botto di ascolti segno che i telespettatori hanno apprezzato questo cambio di registro. Ed infatti è già stato annunciato che Don Matteo 14 si farà e qualche anticipazioni sulla trama della prossima stagione l’ha fornita proprio l’attore romano durante un’intervista al Tg1.