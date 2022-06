Enzo Paolo Turchi a Estate in diretta: “Con la Carrà è successo di tutto”

“Per il tuca tuca con Raffaella Carrà è accaduto di tutto”, il retroscena a Estate in diretta

Sono stati Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo gli ospiti che Roberta Capua ha intervistato oggi, lunedì 20 giugno 2022, nella prima puntata della nuova settimana del programma pomeridiano estivo di Rai1 che conduce con Gianluca Semprini. Un’intervista, la loro, iniziata con il ricordo di Raffaella Carrà, in particolar modo del famoso ‘tuca tuca’ che Enzo Paolo ha ballato con lei in uno storico show di prima serata.

E’ successo di tutto quella volta: sono arrivati i dirigenti di Rai1 dicendoci “Ma cosa fate? E’ uno scandalo!”

ha raccontato Enzo, che ha poi spiegato: “Venivamo inquadrati di profilo e quando lei mi toccava i fianchi, sembrava mi toccasse altre parti del corpo…”. Turchi ha rivelato, inoltre, che in Rai avevano imposto a lui e a Raffaella di non rifare mai più il tuca tuca, ma successivamente anche Alberto Sordi ha voluto fortemente farlo con lei.

“Ecco quando ho lavorato per la prima volta con lei”, il racconto di Enzo Paolo Turchi

“Non tutti sanno che ho lavorato per la prima volta con Raffaella Carrà in un programma natalizio in cui lei faceva la fatina” ha raccontato subito dopo il marito di Carmen Russo, al quale Roberta Capua ha detto: “Tu e la Carrà siete stati amici per molti anni poi…”.

Quella volta lei aveva 17 anni circa, io ne avevo 12. La seconda volta che ci siamo incontrati è stato in un albergo, quando lei faceva Canzonissima 1970, ma io non l’ho potuta fare perchè sono dovuto partire per il servizio militare

ha raccontato inoltre Enzo Paolo Turchi, ricordando di aver fatto l’anno successivo lo show.

Estate in diretta, il marito di Carmen Russo racconta: “Raffaella Carrà era gelosa artisticamente”

“Abbiamo lavorato insieme anche all’estero, con lei mi sono trovato sempre benissimo. Solo un paio di volte ho avuto qualche problema perchè era gelosa, artisticamente parlando” è stata la dichiarazione successiva dell’ospite di Roberta Capua. Enzo, a tal proposito, ha rivelato che a far scattare la gelosia di Raffaella è stata Lola Falana, artista statunitense, con la quale lui ha fatto un programma televisivo. E’ quindi intervenuta Carmen Russo, la quale ha ammesso scherzosamente di non essere gelosa del marito perchè “con le partner ha lavorato in tv solo in passato, mi fa piacere che abbia fatto tutto in passato”. Sentendo ciò, sia Enzo Paolo che Roberta sono scoppiati a ridere.

Anche qualche giorno fa Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno ricordato la Carrà, in vista di quello che sarebbe stato il suo 79esimo compleanno.