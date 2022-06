Gianluca Semprini e Roberta Capua commossi: “Vogliamo ricordare…”

Estate in diretta, il ricordo di Raffaella Carrà: “Domani avrebbe compiuto 79 anni”

Non poteva non avere uno spazio dedicato a lei, Raffaella Carrà, nella puntata di Estate in diretta andata in onda oggi, venerdì 17 giugno 2022, dove i padroni di casa Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno voluto omaggiarla in vista di quello che sarebbe stato, domani, il suo 79esimo compleanno. “Il 18 giugno avrebbe compiuto gli anni” ha premesso la conduttrice introducendo lo spazio dedicato, appunto, alla famosa e indimenticata collega scomparsa prematuramente il 5 luglio del 2021 a causa di un brutto male. Gianluca e Roberta hanno quindi mandato in onda un filmato dedicato a Raffaella, con spezzoni delle sue più belle esibizioni negli show televisivi nei decenni passati, prima di far entrare in studio numerosi ospiti per parlare di lei.

“Porta sempre gioia e allegria”, le parole di Roberta Capua e Gianluca Semprini sulla Carrà

“Raffaella porta sempre tanta gioia e allegria” hanno commentato i conduttori di Estate in diretta all’inizio del talk, dopo aver mandato in onda, come suddetto, un mix di filmati tratti da vari show dei decenni passati. “Ci siamo mossi e abbiamo ballato” ha svelato inoltre Semprini, in riferimento a ciò che è successo in studio durante la messa in onda del servizio introduttivo.

Raffaella era mitica: qualunque cosa facesse, diventava un’icona

ha detto successivamente Roberta, prima di dare la parola ai suoi ospiti, tra i quali abbiamo visto Laura Freddi, Umberto Broccoli e altri volti noti della televisione. Presente in studio durante il talk anche Marcello Cirillo, ospite fisso della trasmissione.

Roberta Capua: “Raffaella Carrà aveva un grande impatto sul pubblico che la amava”

“Chissà se Raffaella era consapevole di avere un impatto così forte sul suo pubblico e su tutti coloro che la amavano” si è chiesta inoltre la conduttrice di Estate in diretta all’inizio del talk. E oggi, sempre su Rai1, anche Massimiliano Ossini e Maria Soave a Unomattina Estate hanno ricordato la Carrà.