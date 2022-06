Francesco Chiofalo, paura per la sua salute: “Sono in attesa della biopsia”

Paura per la salute di Francesco Chiofalo: “Temo possa esserci una recidiva”

Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che lottano contro nemici forti, ma che devono essere sconfitti, come le malattie, i tumori e quant’altro. Tra questi c’è anche il simpatico Francesco Chiofalo, che il pubblico ha imparato ad amare prima grazie a Temptation Island e poi grazie a La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv l’uomo racconta di avere paura per la propria salute perché è “in attesa di una biopsia” e teme che “possa esserci una recidiva” quindi prega il Signore che vada tutto bene.

Francesco Chiofalo è in fissa con i ritocchini estetici: ha speso cifre da capogiro

Lo ha ammesso l’ex concorrente de La pupa e il secchione show: “La mia è una fissazione”. Si riferisce ovviamente ai vari ritocchini estetici come liposuzione, ha ridotto il naso di due taglie, sistemato i denti, eliminato le rughe, fatto aderire le orecchie alla testa, quant’altro. E per farlo ovviamente ha dovuto spendere cifre decisamente importanti come un qualcosa tipo 15mila euro solo per piacersi di più. Ovviamente tutto questo lo ha reso il bersaglio di critiche feroci delle persone che una cifra del genere non la vedono neanche in due anni di duro lavoro.

Drusilla Gucci non è d’accordo con Francesco Chiofalo, ma: “Mi ha conosciuto che ero già rifatto”

Da qualche tempo Francesco Chiofalo è fidanzato con Drusilla Gucci, che il pubblico ha avuto modo di conoscere per la sua divertente partecipazione a L’Isola dei Famosi, e sempre nel sopracitato settimanale ha ammesso che lei non è d’accordo con tutti questi ritocchini estetici nonostante si sia sottoposta di recente a un ritocchino al seno. “Mi ha conosciuto che ero già rifatto” ha scherzato lui, che ora come ora vorrebbe rimuovere alcuni tatuaggi per poterne fare di nuovi. E forse si darà anche una ripassata alla barba perché essendo nato glabro ha deciso di farsi un trapianto di barba, ma nel frattempo la sua preoccupazione riguarda la sua salute e nell’ultima operazione non aveva una bella cera.