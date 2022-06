Gennaro Auletto deluso dopo L’Isola: “Ecco chi sono i più strateghi!”

Il modello napoletano non se lo aspettava da tre naufraghi: “Ci sono rimasto molto male”

Gennaro Auletto dopo aver perso anche la sfida al televoto contro Pamela Petrarolo venendo quindi eliminato definitivamente dal reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, ha rotto il silenzio in dei video pubblicati nei profili social ufficiali del programma. Il modello napoletano non ha nascosto la sua delusione, per l’atteggiamento che alcuni naufraghi hanno avuto nei suoi confronti, visto che ha dichiarato:

“Secondo me i più strateghi di tutti sono Mercedesz, Estefania e Luca, sono quelli che mi hanno deluso più di tutti e veramente ci sono rimasto molto male“.

L’ex naufrago soddisfatto dopo essersi guardato allo specchio: “Prova costume superata”

Nei profili social de L’Isola dei Famosi sono stati pubblicati dei filmati che vedono protagonistaGennaro Auletto, che ha concluso di recente la sua esperienza nel reality per non aver superato il televoto. Il modello napoletano prima di puntare il dito contro Mercedesz Henger, Estefania Bernal e Luca Daffrè accusandoli di essere degli strateghi, si è guardato allo specchio dopo un mese trascorso in Honduras, e le sue parole sono state: “Mica male. La barba devo dire che mi dona. Prova costume superata“.

Intanto prima di essere eliminato, il 21enne si è isolato dal gruppo alla stessa maniera di Nick Luciani. Quest’ultimo gli ha detto: “Sono rimasti quelli con cui non vado d’accordo. Se dovessimo rimanere rimaniamo sempre così”.

Mercedesz Henger critica l’eliminato della nuova puntata: “Permaloso come al solito”

Purtroppo Gennaro Auletto nella puntata di lunedì 13 giugno 2022, ha abbandonato La Palapa dopo aver avuto la peggio al televoto. Il modello napoletano dopo aver ringraziato lo stesso il pubblico ha confessato: “Questa settimana è stata un po’ calda, oggi avevo proprio un brutto presentimento”. Poi il 21enne prima di essere ripreso da Vladimir Luxuria ha compiuto l’ultimo gesto da naufrago, visto che ha deciso di dare il suo bacio di giuda a Mercedesz Henger con questa motivazione: “Io lo do a lei, visto che in questi giorni abbiamo avuto un paio di tensioni, non mi sono piaciute alcune sue risposte, che qua non mi do da fare, sono sempre quello che non fa niente, con Nick mi sono dato da fare”. La replica della 30enne è stata: “Come al solito sei permaloso. Io glielo dicevo solo per spronarlo di più, un pochino me lo aspettavo, non capisce neanche le cose che dico”.