Gerry Scotti diventerà nonno per la seconda volta? Arriva l’ultimo gossip

Alberto Dandolo lancia un nuovo gossip: “Il conduttore diventerà nonno per la seconda volta”

Il popolare giornalista, nella sua rubrica sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha lanciato una bella notizia su Gerry Scotti. Di cosa si tratta? E’ venuto a conoscenza che il popolare conduttore pare sia in procinto di diventare nonno per la seconda volta:

“Gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta…”

Al momento si segnala che i diretti interessati non hanno commentato la notizia. Sarà vero? Chissà, intanto i fan del popolare conduttore si sono già riversati sui social per fargli le più sincere congratulazioni.

Gerry Scotti nonno bis: l’ultimo gossip lanciato da Alberto Dandolo

Successivamente il popolare giornalista del settimanale Oggi, dopo aver rivelato di essere venuto a conoscenza che il conduttore dovrebbe presto diventare nonno per la seconda volta, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro retroscena. Di cosa si tratta? Il giornalista, che sempre sull’ultimo numero del magazine Oggi ha lanciato uno scoop su Valeria Marini, ha rivelato che il conduttore pare abbia preso benissimo la notizia che suo figlio starebbe aspettando il secondo figlio: “Pare sia al settimo cielo per questa ragione privata…” Dandolo ha poi rivelato che al momento il conduttore si sta riposando dopo la chiusura di Striscia La Notizia, visto che la prossima stagione Tv sarà per lui pregna di impegni.

Tu si que vales torna a partire da questo sabato su Canale 5: andranno in onda le repliche

Si segnala inoltre che Gerry Scotti, il quale ha recentemente svelato un retroscena su Maria De Filippi, tornerà tra qualche giorno in Tv. Difatti a partire da questo sabato su Canale 5 verranno trasmesse le repliche del popolare talent show, nella cui giuria oltre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli figura anche il popolare conduttore, che con la sua scuderia è pronto a far rivivere momenti del tutto esilaranti al pubblico a casa. Lo show andrà in onda per quattro puntate ogni sabato sera. Come andranno gli ascolti?