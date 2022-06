GF Vip 7 anticipazioni, Alfonso Signorini vuole una rapper nel cast: chi è

Chadia Rodriguez nel cast della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini? Le ultime indiscrezioni

Ormai non c’è un solo giorno in cui un vip non venga accostato al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. E in queste ultime ore il portale Biccy.it ha lanciato una nuova indiscrezione in tal senso. Difatti il sito web di gossip è venuto a conoscenza che la rapper Chadia Rodriguez pare sia in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Secondo le indiscrezioni raccolte da Biccy la trattativa per portarla nella Casa di Cinecittà sarebbe arrivata già alle battute finali.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e i suoi autori impazziti per lei: il retroscena

Il portale Biccy.it ha poi rivelato che la rapper Chadia Rodriguez pare abbia già sostenuto il provino e abbia impressionato favorevolmente sia il conduttore del reality show vip che gli autori:

“Quel che è certo è che la rapper e conduttrice ha sostenuto il provino e tutti gli autori, compreso Alfonso Signorini, se ne sono innamorati…”

Successivamente il sito di gossip ha anche voluto precisare che quest’ultima non c’entra nulla con la nota famiglia Rodriguez, visto che il suo è solo un cognome d’arte: “Lei all’anagrafe si chiama Chadia Darnakh…” Insomma se Gemma Galgani e Giorgio pare non saranno nel cast, al contrario l’ingresso di lei sembra essere cosa fatta.

Chi è Chadia Rodriguez: quanti anni ha, dov’è nata e cosa fa nella vita

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo chi è la presunta concorrente della prossima edizione del GF Vip. Lei è nata in Spagna nel 1998 e nelle sue vene scorre sangue marocchino ed italiano. In Italia ha però trovato il successo prima come modella e poi come cantante rapper (una delle sue canzoni più amate si intitola Bella Così). Ultimamente è diventata anche uno dei volti di punta di Discovery Plus, conducendo il programma Sex, Lies & Chadia. Come se la caverà nel reality show vip condotto da Alfonso Signorini? Se è riuscita ad incantare tutti ai provini con tutta probabilità avrà una personalità bella tosta. Riuscirà a conquistare anche il cuore dei numerosi spettatori a casa?