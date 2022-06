Grande Fratello Vip, fake news: Gemma Galgani e l’ex non saranno nel cast

Gemma Galgani e il suo ex non saranno concorrenti del reality show vip: brutta notizia per Alfonso Signorini

In questi ultimi giorni è circolata online una nuova indiscrezione sul cast del GF Vip. Di cosa si tratta? In pratica secondo questi rumor tra i concorrenti della prossima edizione del reality show ci sarebbero dovuti essere Giorgio Manetti e la sua ex compagna. Ma sarà vero? A smentire queste illazioni ci ha pensato la fanpage instagram thepipol_tv. Difatti la fanpage ha rivelato che pare non ci siano possibilità di vedere i due nella casa più spiata dagli italiani, con buona pace dei tanti telespettatori che avrebbero voluto vederli insieme in un contesto simile: “Gemma Galgani resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality…” E se loro non ci saranno sembra invece abbiano molte possibilità di fare il loro ingresso nella Casa di Cinecittà Alvaro Vitali, Antonino Spinalbese e Antonio Razzi.

GF Vip anticipazioni cast prossima edizione: non ci saranno concorrenti nip e vip

Sempre la fanpage instagram thepipol_tv ha anche tenuto a smentire un altro rumor circolato in questi ultimi giorni online. Difatti è stato riportato che nella prossima edizione del reality show vip ci dovrebbero essere concorrenti nip e vip. A tal proposito la suddetta fanpage ha smentito seccamente, asserendo che ci saranno solo ed esclusivamente concorrenti vip nel reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale ha fatto una confessione intima: “Non ci saranno NIP al GF Vip…”

Anticipazioni Grande Fratello Vip, opinionisti: niente da fare per Morgan e Amanda Lear

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi smentito anche tutti i rumor usciti fino a questo momento sui possibili opinionisti della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Difatti non ci saranno Morgan, Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, Katia Ricciarelli e Hearher Parisi come opinionisti: “Nessuno di loro commenterà il reality…” Proprio in queste ultime ore in un’intervista rilasciata al settimanale Mio la cantante lirica ha rivelato di non essere interessata a fare l’opinionista: “Signorini me l’ha chiesto, ma non sono interessata…” Chi prenderà quindi il posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Al momento è ancora un mistero, ma con tutta probabilità già nelle prossime settimane verrà fatta chiarezza su tutta questa faccenda.