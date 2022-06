Giulia De Lellis positiva al Covid: “Preso in una forma molto aggressiva”

L’amaro sfogo dell’ex corteggiatrice: “Ho passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita”

Giulia De Lellis diventata famosa dopo la partecipazione a Uomini e Donne, nelle scorse ore ha dato una bruttissima notizia sui social. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere di essere risultata positiva al Covid, e per chi non lo sapesse ha fatto i conti con il virus già alcuni mesi fa. La nota 26enne si è lasciata andare a un amaro sfogo nella didascalia di una fotografia pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram, scrivendo: “Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita!”.



La nota influencer dopo l’assenza dai social annuncia: “Ho preso il Covid”

L’influencer e imprenditrice Giulia De Lellis, nella giornata di oggi ha annunciato ai suoi numerosi follower di avere il Coronavirus per la seconda volta. L’amata 26enne sempre molto attiva sui social in cui non perde l’occasione per aggiornare coloro che la seguono, ha spiegato la ragione della sua assenza con queste parole:

“Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva, spero di sentirmi sempre meglio. Il mio primo pasto dopo due giorni”.

Al momento l’ex fidanzata di Andrea Damante che di recente è stata stanca delle malelingue, non ha specificato nel dettaglio quali sintomi ha e molto probabilmente racconterà tutto ai suoi fan non appena si riprenderà.

Giulia De Lellis nei mesi scorsi è finita in ospedale: è successo dopo essersi negativizzata

L’ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ha già avuto il Coronavirus, precisamente quando ha trascorso il suo 26esimo compleanno in isolamento. Poi l’influencer romana dopo essersi negativizzata ha fatto i conti con delle complicazioni, al punto da non poter evitare il ricovero in ospedale. Lo scorso febbraio dopo aver destato parecchia preoccupazione, poi ha rassicurato tutti i suoi fan in tarda serata: “Finalmente sto meglio. Stamattina sono stata malissimo per via di un farmaco, per la mia asma peggiorata. Sono andata in ospedale per via della reazione, ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio”.