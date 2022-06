GF Vip 7 anticipazioni cast: Davide Maggio dà un indizio su un concorrente

Davide Maggio lancia un indizio su uno dei concorrenti della prossima edizione del reality show: le iniziali

In queste ultime ore il popolare blogger ha voluto rispondere alle curiosità dei suoi tanti follower su instagram. E tra questi c’è chi ha colto la palla al balzo per chiedergli chi ci sarà nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A questo punto il giornalista ha lanciato un indizio limitandosi a dare giusto le iniziali di uno dei probabili concorrenti vip che varcherà la famosa porta rossa: ‘C M’. Chi potrebbe essere? Di ipotesi ne sono state fatte tante sui social, ma intanto si segnala che il portale BlogTivvu.com ha avanzato l’ipotesi che dietro queste iniziali potrebbe esserci il nome di Matteo Cambi (ex boss della Guru ed ex naufrago). Avranno avuto la giusta intuizione?

Grande Fratello Vip cast, il giornalista confessa: “Qualche nome valido c’è”

Successivamente un altro follower su instagram ha chiesto a Davide Maggio se nel cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ieri è stato sorpreso insieme a Soleil Sorge (cosa bolle in pentola?), ci saranno dei nomi davvero boom. E il popolare blogger, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto che in base alle informazioni in suo possesso qualche concorrente veramente valido dovrebbe esserci: “Qualche nome valido in effetti c’è…” Verrà presto svelato il cast nella sua interezza?

Anticipazioni GF Vip: anche nella prossima edizione ci sarà qualche sportivo? Parla il blogger

Un’altra persona su instagram ha poi chiesto a Davide Maggio se anche nella prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show ci sarà qualche sportivo importante. E il blogger ha risposto di essere venuto a conoscenza che c’era una trattativa aperta con uno sportivo veramente importante, ma non è in grado di dire se c’è stata o meno la classica fumata bianca: “C’erano trattative con un numero uno…Non so onestamente come siano andate le cose…” Chi potrebbe essere questo sportivo numero uno? Un ex calciatore? Chissà, intanto si segnala che non c’è davvero un solo giorno in cui non escano rumor sul cast della prossima edizione del reality show.