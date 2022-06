Ilary Blasi, niente collegamento dall’Isola dei Famosi: “Saltato il satellite”

L’Isola dei Famosi ha rischiato di saltare: annunciati problemi tecnici

Può capitare quando si ha un collegamento direttamente dall’Honduras, ma quando capita a poche puntate dalla finale allora le cose si fanno serie: stasera la puntata all’Isola dei Famosi è partita con il classico collegamento, che è poi saltato all’improvviso mentre si parlava della settimana appena trascorsa dai naufraghi. Così facendo la conduttrice ha improvvisato un dibattito in studio con gli eliminati, spiegando l’accaduto al pubblico: “Saltato il satellite, e Alvin poco fa ha detto di sbrigarsi a fare la puntata perché c’è brutto tempo”.

Alvin, brutto tempo in Honduras: “Abbiamo una tempesta elettrica da una parte e un uragano dall’altra”

E’ stato Alvin, inviato professionale e puntuale, che si è battibeccato con la conduttrice Ilary Blasi da diverse settimane andando ad alimentare le voci di corridoio che li vorrebbero ai ferri corti (ma ciò non è vero), a dire che questa sera la puntata del reality show di Canale5 non è tra le più semplici dato che “abbiamo una tempesta elettrica da una parte” e “un uragano dall’altra”. Quindi, per questi motivi, ha consigliato di sbrigarsi a fare la puntata di stasera perché ci potrebbero essere dei problemi tecnici, essendo nell’occhio del ciclone. E infatti, poco dopo, il collegamento è saltato, costringendo tutti a improvvisare prima del ripristino che è avvenuto diversi minuti dopo, e annunciato dal regista Roberto Cenci.

Ilary Blasi, l’ironia dell’inviato dell’Isola dei Famosi: “Ecco chi vorrei che la conducesse l’anno prossimo”

Mai come quest’anno il cast di opinionisti e inviato e conduttrice è stato così azzeccato: Ilary Blasi conduce perfettamente, si diverte, è frizzante, e soprattutto a suo agio; i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria sanno sempre cosa dire e dimostrano di sapere tutto sui naufragi, per non parlare di Alvin che sa come spiegare le prove al pubblico e sa rispondere con ironia alle frecciatine della conduttrice. E stasera (primo finalista annunciato) cogliendo una battuta di Savino, ha svelato, scrivendo il nome su una lavagnetta, chi vorrebbe che il prossimo anno conducesse L’Isola dei Famosi: “Ilaria” (la conduttrice odia che venga chiamata cpsì).