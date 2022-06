Isola, Laura Maddaloni attacca Nicolas Vaporidis: “Il giocatore più falso”

L’ex naufraga svela un retroscena sulle nomination: “Se non votavi Nicolas arrivavi fino alla fine”

Laura Maddaloni una ex concorrente del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, ha concesso un’intervista a Radio Marte nel programma Very Good. L’ex naufraga ha svelato un retroscena sulle nomination, dopo aver precisato di non credere che sia la redazione a decidere chi votare altrimenti sarebbe un gioco pilotato:

“I concorrenti che partecipano decidono di essere veri come me rischiando di sbagliare il gioco e uscire, oppure capire dove va il vento e non votare colui che abbiamo capito, se non votavi Nicolas arrivavi fino alla fine“.

Vladimir Luxuria, rimprovero dalla judoka: “L’aggressività è un aggettivo che non va dato”

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Laura Maddaloni ha raccontato l’esperienza vissuta in Honduras a Radio Marte. Per iniziare ha dichiarato: “Era un momento della mia vita che avevo bisogno di staccare un po’ la spina, esperienza con tanti disagi che ti riporta a capire le cose importanti della vita, avendo tutto oggi diamo per scontato a delle cose che tanto scontate non sono”. Quando le hanno chiesto se prenderebbe di nuovo parte a questo programma ha precisato: “E’ un’esperienza che sono contenta di averla fatta ma non rifarei la seconda volta, non faccio mai due volte la stessa cosa”.

Sul fatto che si tratta dell’edizione più lunga invece ha detto: “Credo che abbia inciso il fatto che abbiamo litigato dal primo giorno, non ci siamo risparmiati per niente”. La moglie di Clemente Russo è tornata a parlare dell’etichetta di donna aggressiva che le è stata data da Vladimir Luxuria: “Sarei uscita lo stesso come donna forte, che è completamente diverso da donna aggressiva, l’aggressività è diversa, un aggettivo che non va dato, in questa situazione, in un gioco dove non mangi, non dormi, è stata un po’ bruttina”.

“Nick Luciani non si è mai schierato”, Laura Maddaloni dice la sua sul cantante

Durante la chiacchierata l’ex naufraga che di recente è stata affondata da Guendalina Tavassi, dopo aver confessato che a vincere i reality è chi non si schiera mai, ha detto la sua su Nick Luciani: “Non si è mai schierato, è una persona che a stento ha parlato, sta ancora lì, sono uscite le persone più forti di carattere che hanno detto sempre la loro”.

Poi ha fatto sapere a chi darebbe il bacio di giuda fuori dall’isola: “Naturalmente a Nicolas, il giocatore più forte e falso, si è andato a fare altri giorni in infermeria a riposarsi un po’ il ragazzo!”. Inoltre sul suo rapporto con gli hater ha dichiarato: “Queste persone dietro la tastiera dovrebbero essere aiutate con gentilezza, a me quasi dispiace questa rabbia, se la sai usare può portarti a grandi risultati”. Infine ha spiegato la ragione per cui chi le ha dato dell’aggressiva non ha capito niente: “Quando abbiamo vinto prove della ricompensa del cibo io non mangiavo, ero ancora piena da quell’adrenalina”.