Loredana Lecciso fa una confessione intima: “Le mie figlie prendono farmaci per…”

Loredana Lecciso lo rivela per la prima volta: “Problemi di ciclo? A volte le mie figlie devono prendere dei farmaci”

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo è stato pubblicato un articolo in cui una giornalista ha chiesto a diverse vip se credono sia giusto fare una legge per permettere alle donne di stare tre giorni a casa qualora riscontrassero forti dolori in conseguenza al ciclo mestruale. In questa occasione anche la compagna di Al Bano è stata interpellata. E la donna ha subito rivelato che anche le sue due figlie a volte sono costrette a prendere dei farmaci perchè può capitare che sentano dolore in conseguenza al loro ciclo:

“A volte devono prendere farmaci per farsi passare i dolori mestruali…Di fronte ad episodi di particolare intensità sarei la prima a dire loro di stare a casa…”

Al Bano, la compagna confessa: “Non credo che serva una legge in particolare”

Successivamente Loredana Lecciso, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha anche rivelato di credere che però non ci sia bisogno di fare una legge ad hoc perchè chi soffre di simili disturbi può tranquillamente assentarsi dal lavoro previo certificato medico:

“Pertanto, ritengo che questa legge non sia molto necessaria, dato che le donne sono già tutelate…”

La compagna del popolare cantante di Cellino San Marco, il quale ha espresso la sua opinione su ciò che è accaduto a Blanco durante un concerto, ha poi dichiarato che fortunatamente non ha mai avuto problemi di questo tipo: “Io non ho mai avuto problemi a causa del ciclo…”

Loredana Lecciso lontana dalla Tv: “Faccio la mamma e la compagna a tempo pieno”

In tanti però si chiederanno che fine ha fatto la compagna di Al Bano, visto che ormai è da tempo lontana dal piccolo schermo. A rivelarlo è stata la stessa donna in un’intervista rilasciata in questi giorni al magazine Grand Hotel. In questa circostanza ha rivelato di occuparsi a tempo pieno della sua famiglia, aggiungendo di essere anche tornata a fare la giornalista pubblicista, visto che il suo grande sogno sarebbe quello di raccontare la Puglia ed il suo Salento: “Sto valutando alcune proposte…Vorrei fare delle piccole collaborazioni…”