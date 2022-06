Lory Del Santo al veleno con Nicolas Vaporidis: “Contro di me campagna d’odio”

Isola dei Famosi, l’ex naufraga affonda Nicolas Vaporidis: “Ha messo tutti contro di me”

Dal momento in cui Lory Del Santo è tornata in Italia non ha fatto altro che rilasciare interviste. E proprio oggi ha fatto una lunga chiacchierata con Fabiano Minacci del portale Biccy.it. E ovviamente è tornata a parlare del suo rivale di sempre nel reality show condotto da Ilary Blasi, svelando un interessante retroscena. Di cosa si tratta? La showgirl ha rivelato che nei giorni passati nel rifugio perchè in Honduras si è abbattuta una tempesta hanno trovato un pacchetto di cracker, che tutti hanno mangiato tranne l’attore. In quella occasione pare sia stata Laura ad aver messo in guardia Lory, asserendo che se qualcuno avesse tirato fuori questa storia con tutta probabilità sarebbe stato lui. La compagna di Marco gliel’ha quindi riferito, ma questo gesto pare sia stato frainteso dal naufrago:

“Da qui lui ha iniziato contro di me una campagna d’odio ed ha detto a tutti che io sparlavo delle persone…”

L’ex naufraga ha anche rivelato che da lì in poi ha avuto tutti contro, aggiungendo di aver capito solo in un secondo momento il motivo: “I racconti di Nicolas…”

Lory Del Santo contro il naufrago: “Ha cercato di mettermi in difficoltà”

Successivamente l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata a Biccy.it, ha anche parlato di uno scontro avuto in Palapa con Nicolas Vaporidis. E in questa circostanza sembra che quest’ultimo abbia cercato di metterla in difficoltà provocandola per farle raccontare questa storia del pacchetto di cracker facendola quindi passare per spiona:

“Una sera in Palapa c’è stato uno scontro tra me e lui…E lui voleva che raccontassi la storia dei cracker. In questo modo io sarei passata da spiona e tutto il gruppo mi avrebbe odiato…”

Lory, che ieri ha svelato un retroscena sul reality di Ilary Blasi, ha poi dichiarato che prima di questi scontri ha sempre nutrito una certa simpatia nei confronti dell’attore romano, con il quale avrebbe voluto instaurare un bel rapporto d’amicizia.

Nicolas Vaporidis delude l’ex naufraga: “Ha sempre stravolto la realtà”

Lory Del Santo ha poi concluso questa intervista rilasciata al portale di gossip Biccy.it asserendo di essere davvero delusa nei confronti del naufrago dell’Isola, anche perchè per metterla in difficoltà pare abbia sempre stravolto la realtà dei fatti: “Ha stravolto tutte le mie parole per farmi passare male. Gli ho raccontato mele, lui ha stravolto in meloni…” Si chiariranno mai?