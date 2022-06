Lory Del Santo quanto ha guadagnato a L’Isola dei Famosi? “Valore inestimabile”

L’ex naufraga svela un retroscena sull’Isola dei Famosi: “Consigli per deteriorarsi”

Lory Del Santo una ex concorrente del reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza ha concesso un’intervista alla trasmissione Un giorno da pecora condotta su Rai Radio 1 da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La nota showgirl alla domanda se è tutto vero nel programma che vede al timone Ilary Blasi, ha risposto svelando un retroscena: “C’è un indirizzamento che porta ad avere più audience, quindi è positivo, consigli non per migliorare ma per deteriorarsi più facilmente”. L’ex naufraga è scesa nel dettaglio: “I consigli sono urla, litiga, rispondi. Non sono neanche dei consigli, di base sono fai notare come sono malvage queste persone”.



Estefania Bernal criticata dalla nota showgirl: “E’ la più falsona!”

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Lory Del Santo si è raccontata al programma radiofonico Un giorno da pecora. Per iniziare ha dichiarato: “Dormire per terra sotto una pianta è poetico ma fa tanto soffrire, meglio una casa con un letto”. Poi dopo aver fatto intendere che gli autori del reality danno dei consigli ai concorrenti, ha precisato: “A me non piace dire a una persona falsa senza spiegare perchè, io dicevo ma voglio specificare perchè questa è bugiarda, no non serve è troppo lunga, dì solo è falsa”. La showgirl ha criticato Estefania Bernal:

“E’ la più falsona! Una specie di modella, è uscita adesso, soprannominata non da me estefalsia e anche la mentirosa”.

Poi si è difesa dai naufraghi che l’hanno accusata di essere bugiarda: “Dicevano parli male, non c’è mai stato un video che lo confermasse”. Quando le hanno chiesto quanto si guadagna nel noto reality di Canale 5 ha affermato: “Valeva la pena di soffrire così tanto, pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000 euro a settimana. Diciamo che io ho un valore inestimabile”.

Lory Del Santo sull’atteggiamento del fidanzato in Honduras: “L’ho trovato meschino”

L’ex naufraga ha rotto il silenzio sul fidanzato Marco Cucolo, su cui di recente c’è andata giù pesante: “Abbiamo avuto una scossa molto grave di terremoto che ha scosso le fondamenta, non si è comportato bene, si è dimenticato che io esistessi, ha scelto il gioco”. La 63enne ha continuato il suo discorso: “Però capisco che quando devi giocare, uno gioca di azzardo, doveva dire una frase a mio favore, per dire chi sono dopo nove anni che stiamo insieme, voleva sbattere un po’ di qua e di là per non essere nominato, l’ho trovato meschino“.

Alla domanda se si sono lasciati l’attrice ha risposto: “Non ha un altro posto qui a Milano, visto che adesso è residente qua, ha fatto delle promesse, resusciterò, diventerò un uomo nuovo, dice che è più magro quindi è un altro”. Infine dopo aver annunciato che il suo fidanzato si deve operare, ha spiegato perchè lei deve partire per l’America: “Non ho potuto andare a trovare mio figlio, non lo vedo da una vita con questo fatto che non si poteva viaggiare”.