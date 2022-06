Mirko Casadei a Unomattina, l’ultimo gesto per il papà: “Faccio un regalo…”

Raoul Casadei ricordato dal figlio a Unomattina Estate: “Questo libro è un regalo per gli italiani”

Si è chiusa con una lunga intervista di Mirko Casadei la puntata di oggi, lunedì 27 giugno 2022, del programma del mattino estivo di Rai1, dove Maria Soave e Massimiliano Ossini hanno ricordato il grande Raoul Casadei. Parlando dell’artista, il figlio ha presentato il libro a lui dedicato, che ha scritto personalmente, spiegando: “Sono belle storie, non è la classica biografia musicale che si fa degli artisti scomparsi”.

Ci tenevo a fare questo regalo a voi e a tutti coloro che lo vorranno leggere

ha dichiarato inoltre, svelando: “Contiene anche cose inedite riguardanti il rapporto tra padre e figlio”.

Unomattina e la presentazione del libro di Mirko Casadei: si intitola ‘Il figlio del Re’

Si intitola ‘Il figlio del Re-Storia e storie di Raoul Casadei’ l’opera firmata Mirko Casadei con Zibba. “Mio padre ha lanciato il liscio in tutta Italia” ha ricordato il figlio oggi nella trasmissione condotta da Massimiliano Ossini e Maria Soave.

Ha trasmesso a tutti allegria, ottimismo e voglia di vivere e di divertirsi

ha ricordato subito dopo Mirko nell’intervista, aggiungendo: “E’ per questo che ho ritenuto giusto fare un omaggio a mio padre”. Prendendo la parola, Ossini ha asserito che la musica aiuta molto soprattutto nei momenti difficili, poiché spesso fa ricordare i momenti belli dell’estate, la nascita di un amore o altre occasioni felici. “Mio papà era un uomo sempre allegro e ottimista” ha dichiarato Casadei nel programma di Rai1, definendo inoltre il papà “un amante della vita molto legato alle piccole cose e sempre entusiasta”. Tutto, anche le cose più semplici, entusiasmavano Raoul Casadei, come Mirko ha raccontato stamani: il mare, un giardino, gli animali. “Amava la vita e, soprattutto, amava tantissimo le persone” ha poi concluso.

Quando e come è morto il re del liscio, famoso per la sua ‘Ramagna mia, Romagna in fiore’

Raoul Casadei è morto il 13 marzo dell’anno scorso, dopo aver combattuto per due settimane in ospedale con il Covid, che lo ha colpito in modo molto aggressivo purtroppo senza lasciargli scampo. Aveva 83 anni. E i conduttori di Unomattina (dopo alcune pagine tristi durante le quali hanno annunciato la morte di Raffaele La Capria e quella di Leonardo Del Vecchio), proprio intervistando Mirko nell’ultima parte della diretta di oggi, si sono detti molto legati ad alcuni grandi brani di Raoul, che con la sua indimenticabile musica vivrà per sempre.