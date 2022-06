Oroscopo fine settimana, Paolo Fox: previsioni del 25 e 26 giugno 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 23, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche del prossimo weekend dei primi quattro segni dello zodiaco

Anche per il fine settimana di sabato 25 e domenica 26 giugno Paolo Fox il suo oroscopo lo ha svelato sulle pagine di DiPiùTV, il cui ultimo numero è uscito in tutte le edicole martedì scorso. Riportiamo, in questo paragrafo, alcune indicazioni relative agli astri dei primi quattro segni, mentre nel secondo e nel terzo paragrafo parliamo delle previsioni dei rimanenti otto segni zodiacali.

ARIETE: nel lavoro le stelle premieranno soprattutto tra sabato e domenica; la settimana entrante sarà quella giusta per definire vecchi legami d’amore;

TORO: le coppie che hanno avuto problemi nei prossimi giorni possono finalmente ripartire; anche le iniziative di lavoro ripartono, ma ci sono problemi di soldi;

GEMELLI: entro poco tempo la vita coniugale troverà soluzioni pacifiche; nel lavoro nei prossimi giorni è possibile seguire uno spunto;

CANCRO: le coppie che hanno avuto discussioni ora devono andare avanti; nel lavoro Marte e Giove in questo periodo sono dissonanti.

L’oroscopo del prossimo weekend del secondo gruppo di segni: previsioni di Paolo Fox

Passiamo, adesso, alle previsioni zodiacali dell’astrologo de I Fatti Vostri relative ad altri quattro segni, ricordando che gli astri di oggi li ha anticipati su un altro numero della rivista citata prima.

LEONE: per i single saranno molto intriganti le giornate di sabato e domenica, con la Luna nel segno; nel lavoro la settimana entrante porterà buone intuizioni;

VERGINE: i legami stabili ora possono risentire di distrazioni; nel campo della professione nei prossimi giorni sarà possibile chiudere buoni patti e alleanze;

BILANCIA: in amore adesso si possono trovare facilmente soluzioni ai problemi grazie a Venere favorevole, mentre nel lavoro si può finalmente guardare al futuro con serenità;

SCORPIONE: nella giornata di sabato i single non avranno la giusta pazienza, mentre nel lavoro arriveranno dubbi tra venerdì e sabato.

L’oroscopo del 25 e 26 giugno degli ultimi quattro segni: ecco cosa dicono le stelle

Infine, ecco lo zodiaco di Paolo Fox del fine settimana in arrivo relativo ai segni rimanenti.

SAGITTARIO: subito dopo il weekend ci vorranno calma e sangue freddo nella vita di coppia, mentre nel lavoro si arriverà al fine settimana piuttosto stanchi;

CAPRICORNO: irruenza difficile da contenere nei giorni di fine mese, mentre nel lavoro ora è il momento di accontentarsi;

ACQUARIO: i giorni successivi al weekend saranno molto intriganti per chi vuole darsi da fare in amore, mentre nel lavoro in questo momento si ha voglia di vincere;

PESCI: i giorni successivi al fine settimana porteranno un po’ di nervosismo nel lavoro; in amore, invece, chi si sta separando deve fare attenzione a non ricadere in polemiche inutili.