Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 28-29 giugno: cosa dicono le stelle

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 28, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni segno per segno di Paolo Fox: quali sono i segni più fortunati?

Vediamo insieme, stando all’oroscopo del giorno e domani, secondo lo Stellare dell’astrologo per eccellenza, quali sono i segni più fortunati in amore e sul lavoro:

ARIETE: col partner non dovranno discutere. Grande bisogno di novità. Domani sottotono in amore. L’intraprendenza sul lavoro non manca.

TORO: grande opportunità in amore. Passo importante sul lavoro. Domani via la timidezza, l’amore risplende. Riconferma in arrivo.

GEMELLI: ottimo oroscopo per l’amore. Non si devono scoraggiare sul lavoro. Domani potranno mostrare il meglio di loro stessi, soprattutto in amore. Conviene restare sereni.

CANCRO: Luna favorita. Peseranno di più le discussioni. Domani Luna nel segno, saranno più romantici. I primi guadagni arriveranno tra un po’.

Oroscopo di oggi e domani per amore-lavoro-fortuna: prudenza per la Bilancia

E come si dovranno comportare gli altri quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox? Scopriamolo:

LEONE: buona capacità di azione, soprattutto in amore, e poi hanno Venere e Mercurio che favoriscono il lavoro. Domani molte opportunità in più. Impegno importante di lavoro.

VERGINE: possono affrontare un problema d’amore. Grande forza sul lavoro. Domani serenità interiore da recuperare. Periodo professionale stimolante.

BILANCIA: purtroppo le ansie tornano protagoniste. Fase di grande agitazione. Domani prudenza in amore. Difficoltà recenti sul lavoro.

SCORPIONE: è affrontabile discorso di un certo peso. Nuovi legami professionali. Domani novità in amore. Tante cose da fare e organizzare.

Paolo Fox svela cosa dicono le previsioni del 28 e 29 giugno per gli ultimi segni

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del 28-29 giugno di Paolo Fox:

SAGITTARIO: Venere opposta. Possono concentrarsi su alcune situazioni. Domani vigore e novità in amore. Attenzione alle proposte che arriveranno.

CAPRICORNO: non sopportano più nulla. Meglio fare le cose con calma sul lavoro. Domani oroscopo polemico per quel che concerne l’amore. Sul lavoro sono come una nave in tempesta.

ACQUARIO: c’è un amore da chiarire e poi devono affrontare un cambiamento netto sul lavoro. Domani grandi emozioni grazie a nuovi incontri. Ci sono delle dispute sul lavoro? Bisogna comunque andare avanti.

PESCI: bene i cuori solitari. Possono organizzare un nuovo lavoro. Domani vivranno alla giornata. Periodo di grandi cambiamenti professionali.